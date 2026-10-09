Dólar fecha abaixo de R$ 5 e Ibovespa renova recorde histórico após primeiro turno das eleições

O dólar encerrou a semana abaixo da marca de R$ 5, refletindo um movimento de valorização do real e forte otimismo dos investidores na Bolsa Brasileiro.

O mercado financeiro viveu um período de euforia após o primeiro turno das eleições. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o dólar comercial fechou a sexta-feira, dia 9 de outubro de 2026, cotado a R$ mais de 4,985, registrando uma queda diária de 0,78%.

Este cenário de valorização da moeda nacional consolidou uma baixa acumulada de mais de 4,44% ao longo da semana. O movimento é acompanhado de perto por investidores que ajustam suas posições diante das novas expectativas políticas e econômicas projetadas para o Brasil a partir de 2027.

Paralelamente ao recuo da divisa, a Bolsa de Valores Brasileiro atingiu marcas históricas. O Ibovespa fechou o pregão com alta de 1,38%, alcançando 209.066,90 pontos, após ter atingido uma máxima inédita de 209.713,45 pontos durante o dia de negociações.

Desempenho dos ativos e influência do mercado externo

O bom humor do mercado foi impulsionado pelo fluxo de investimentos em ações brasileiras. Na semana, o Ibovespa acumulou uma valorização expressiva de 8,82%. No cenário internacional, o índice DXY, que compara o dólar com outras moedas fortes, apresentou leve alta de 0,08%.

O setor de energia também registrou movimentações relevantes nesta sexta-feira. Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 0,42%, encerrando o dia a US$ 104,72 por barril. O petróleo WTI, por sua vez, fechou a US$ 91,85, com alta de 0,39%.

Fatores que sustentam a alta do petróleo e cautela com a inflação

A valorização dos preços do petróleo está ligada a preocupações globais com a oferta da commodity. Tensões no Oriente Médio e incidentes em rotas estratégicas de transporte, somados aos impactos de condições climáticas nos Estados Unidos, como o furacão Isaias, pressionaram os valores para cima.

Além dos ativos de risco, o mercado monitorou de perto os dados da economia real. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que o IPCA, o índice oficial de inflação, teve alta de 0,82% em setembro, acumulando 4,58% nos últimos 12 meses.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o mercado financeiro

Qual foi a cotação final do dólar nesta sexta-feira? O dólar comercial fechou cotado a R$ 4,985, apresentando uma queda de 0,78% no dia.

Qual o desempenho do Ibovespa na semana? O principal índice da Bolsa Brasileiro acumulou uma alta de 8,82% no período após o primeiro turno das eleições.

Por que o preço do petróleo subiu? A alta foi motivada por tensões no Oriente Médio, riscos de interrupção na oferta global e efeitos de condições climáticas adversas na produção norte-americana.

Qual foi o índice de inflação divulgado recentemente? Segundo o IBGE, o IPCA subiu 0,82% em setembro, com um acumulado de 4,58% em 12 meses.

O que explica o recorde da Bolsa Brasileiro? O desempenho foi impulsionado pelo fluxo de novos investimentos e pelas expectativas positivas dos investidores em relação ao cenário político e econômico brasileiro para os próximos anos.