Líder de seita no Quênia é condenado por 191 homicídios após ordenar que pais deixassem filhos morrer de fome

Paul Mackenzie foi considerado culpado por 191 homicídios — 190 das vítimas eram crianças — em veredito divulgado em 19 de outubro de 2026; sentença marcada para 6 de novembro

O líder da seita Good News International Ministries, Paul Mackenzie, foi considerado culpado de 191 homicídios — 190 das vítimas eram crianças — em um veredito anunciado em 19 de outubro de 2026, segundo BBC. A juíza Diana Mochache proferiu uma sentença de oito horas; a data de condenação está marcada para 6 de novembro.

O veredito e os acusados

Além de Mackenzie, outros 29 dirigentes da seita foram condenados por homicídio. Todos haviam se declarado inocentes, afirmando repetidamente que ninguém foi forçado a morrer, conforme relatou a BBC. A juíza afirmou que os seguidores acreditavam que Mackenzie era “porta-voz de Jesus”.

Corpos encontrados em Shakahola

Autoridades descobriram mais de 400 corpos em covas rasas na floresta de Shakahola, perto da costa queniana, em 2023, informou a BBC. Em documentos do processo atual, 190 das 191 vítimas atribuídas a Mackenzie e seus seguidores são crianças.

Graveadores contratados para exumar os restos relataram que cada cova tinha ao menos três corpos e que alguns túmulos continham dezenas de crianças — “arrumadas como roupas, uma sobre a outra”, disse um dos trabalhadores. Alguns corpos apresentavam mãos e pés amarrados e estavam enrolados em lençóis, segundo depoimentos citados pela BBC.

Doutrina e vida na comunidade

Segundo a BBC, a doutrina pregada por Mackenzie proibia educação formal e descrevia tratamentos médicos modernos como “mal”; ele também disseminava teorias conspiratórias em sermões chamados de “End Days” e através da emissora do grupo, Times TV. A igreja foi fundada em 2003 e chegou a atrair milhares de fiéis em várias filiais do país.

Em 2019, a igreja principal fechou e Mackenzie mudou-se para Shakahola, incentivando seguidores a acompanhá‑lo. Testemunhas relataram que, na floresta, medicamentos eram proibidos e famílias viviam em habitações simples, alternando períodos curtos de jejum e pequenas refeições.

Depoimentos e posições divergentes

Testemunhas e sobreviventes deram relatos contrastantes. Stephen Mwiti disse ter perdido os seis filhos na floresta; ele relatou ter encontrado e enterrado ao menos um dos restos. Peter Shukrani, que foi resgatado em 2023, afirmou que acredita que Mackenzie era um homem bom e negou que tenha havido coação para jejuar, opinião em contraste com a acusação e com o veredito.

O filho de Mackenzie, Dan Paul Mackenzie, disse que trabalhava como cinegrafista da igreja; antes do veredito, ele declarou que o pai deveria ser considerado culpado, segundo a BBC.

A reportagem da BBC advertiu que o conteúdo contém detalhes que podem ser perturbadores.

Próximos passos confirmados pela matéria: Mackenzie será sentenciado em 6 de novembro e continua respondendo a outros processos além deste veredito.