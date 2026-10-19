Mãe Senhora de Ewá, ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá, morre aos 104 anos

Ialorixá Elza Bahia de Araújo faleceu em Salvador em 17 de outubro; a Agência Brasil destacou seu legado e continuidade das tradições

Elza Bahia de Araújo, conhecida como Mãe Senhora de Ewá, morreu em Salvador no sábado, 17 de outubro, aos 104 anos, segundo CGN que cita a Agência Brasil.

A liderança era ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá. A Agência Brasil ressaltou o impacto de sua atuação no fortalecimento da comunidade e na preservação das práticas do candomblé.

Idade e contexto

Mãe Senhora de Ewá completou 104 anos em 11 de setembro, segundo CGN com base na Agência Brasil. A notícia informa apenas a data e o local do falecimento e sua condição como ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá.

Legado citado pela fonte

Em trechos reproduzidos pela reportagem, a Agência Brasil afirma: “Seu legado está vivo na generosidade de seus ensinamentos, na comunidade que ajudou a fortalecer e na continuidade das tradições do candomblé.”

A mesma reportagem cita ainda: “Ultrapassar a marca do centenário mantendo viva a chama da tradição, a voz firme no barracão e a dedicação incansável ao seu axé é testemunho de uma vida inteiramente entregue ao sagrado e à preservação da cultura dos orixás.”