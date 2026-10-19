Mãe Senhora de Ewá, ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá, morre aos 104 anos

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Elza Bahia de Araújo, conhecida como Mãe Senhora de Ewá, morreu em Salvador no sábado, 17 de outubro, aos 104 anos, segundo CGN que cita a Agência Brasil.
A liderança era ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá. A Agência Brasil ressaltou o impacto de sua atuação no fortalecimento da comunidade e na preservação das práticas do candomblé.
Mãe Senhora de Ewá completou 104 anos em 11 de setembro, segundo CGN com base na Agência Brasil. A notícia informa apenas a data e o local do falecimento e sua condição como ialorixá do Ilê Axé Omi Ewá.
Em trechos reproduzidos pela reportagem, a Agência Brasil afirma: “Seu legado está vivo na generosidade de seus ensinamentos, na comunidade que ajudou a fortalecer e na continuidade das tradições do candomblé.”
A mesma reportagem cita ainda: “Ultrapassar a marca do centenário mantendo viva a chama da tradição, a voz firme no barracão e a dedicação incansável ao seu axé é testemunho de uma vida inteiramente entregue ao sagrado e à preservação da cultura dos orixás.”