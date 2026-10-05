Alvinho Lira se torna o mais jovem Deputados federal da história do Brasil após vitória histórica em Alagoas

A ascensão política de Alvinho Lira marca um momento de renovação na Câmara dos Deputados, estabelecendo um novo recorde de idade para o cargo no país.

O cenário político brasileiro registrou um marco histórico nesta eleição. Alvinho Lira, filho do atual parlamentar Arthur Lira, consolidou seu nome como o Deputados federal mais jovem já eleito na história do Legislativo nacional, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

A eleição de Alvinho traz à tona mudanças recentes na legislação eleitoral brasileira. O jovem, que atualmente possui 20 anos, precisou contar com a nova regra vigente para garantir sua posse. Segundo a fonte, ele completará 21 anos em 17 de março de 2027, data posterior ao início do mandato.

Anteriormente, essa exigência deveria ser cumprida rigorosamente na data da posse, marcada para 1º de fevereiro.

Desempenho eleitoral e gastos de campanha

O desempenho nas urnas de Alvinho Lira foi expressivo, tornando-o o candidato mais votado em Alagoas, com um total de 172.628 votos. Sua campanha movimentou recursos significativos, totalizando R$ 3.148.127,00 em arrecadação, sendo a maior parte proveniente da Direção Nacional do Partido Progressista (PP).

Em termos de despesas, o portal da Empresa Brasil de Comunicação aponta que o candidato registrou, até o momento, R$ 1.364.220,42 em gastos. O limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para essa disputa era de R$ 3.176.572,53, o que coloca a campanha dentro da legalidade financeira determinada pelos órgãos de controle.

Transição familiar e renovação legislativa

Uma curiosidade sobre a nova configuração do Congresso é que pai e filho não atuarão na mesma casa. Enquanto Alvinho assume sua cadeira na Câmara dos Deputados, Arthur Lira foi eleito para o Senado Federal, representando o estado de Alagoas em uma nova etapa de sua trajetória política.

A chegada de Alvinho Lira à Câmara faz parte de um grupo de 183 deputados que estreiam no cargo nesta legislatura. Dados oficiais indicam que o índice de renovação da Casa atingiu 35,67%, representando o menor patamar registrado desde o ano de 2010.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual a idade de Alvinho Lira ao ser eleito? Ele foi eleito com 20 anos, mas completará 21 anos em 17 de março de 2027, dentro do prazo permitido pela nova legislação.

Como ele pôde ser eleito sem ter a idade mínima na posse? Graças à Lei 15.230/2025, que concede um prazo de até 90 dias após a eleição da Mesa Diretora para o parlamentar atingir a idade mínima.

Quantos votos ele recebeu em Alagoas? Alvinho Lira obteve 172.628 votos, sendo o candidato mais votado do estado para a Câmara dos Deputados.

Arthur Lira continuará na Câmara dos Deputados? Não, Arthur Lira foi eleito para o Senado Federal, portanto, pai e filho atuarão em casas Legislativa diferentes.

Qual o nível de renovação da Câmara nesta eleição? A renovação foi de 35,67%, o que, segundo a Empresa Brasil de Comunicação, é o menor índice verificado desde 2010.