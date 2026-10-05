Ventania ergue e arrasta duas piscinas em Foz do Iguaçu durante temporal

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Na noite de sábado (3), uma ventania em Foz do Iguaçu (oeste do Paraná) ergueu e arrastou duas piscinas durante um temporal, segundo imagens registradas por uma câmera de monitoramento.
As imagens mostram as duas estruturas sendo levantadas pelas rajadas e carregadas pelo vento. Segundo a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, as piscinas estavam amarradas antes do temporal.
As rajadas de vento chegaram a 75 km/h em Foz do Iguaçu. Além do deslocamento das piscinas, o temporal derrubou árvores e provocou danos na rede elétrica em diferentes pontos da cidade.
O momento foi captado por uma câmera de monitoramento e divulgado em reportagem. As imagens exibem as estruturas sendo erguidas e arrastadas pelas rajadas, sem outras informações sobre feridos ou prejuízos além dos danos na rede e às árvores.