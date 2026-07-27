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Viewer video: Severe storm reaches Watertown

Tornado warning for Kenosha, Racine, Walworth

Shelter in place at Waukesha County Courthouse

Severe thunderstorm warning for Kenosha, Racine, Walworth

Severe thunderstorm warning for Dodge, Ozaukee, Washington

Severe thunderstorm warning for Jefferson, Milwaukee, Waukesha

Tornado warning for Dodge, Jefferson, Waukesha

Scattered severe thunderstorm warnings

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