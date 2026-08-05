Livro inédito infantil da poeta Myriam Fraga será lançado na Flipelô

Mais de 150 espaços públicos e privados do centro histórico de Salvador vão abrigar, a partir desta quarta-feira (5), a décima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). A expectativa dos organizadores é que cerca de 250 mil pessoas transitem pelas ruas do Pelourinho para curtir a programação do evento, considerado a maior festa literária da Bahia.

A Flipelô vai promover uma intensa agenda cultural formada por mesas de debates, bate-papos, lançamentos de livros, saraus, recitais, exposições, oficinas e apresentações teatrais e musicais. A programação tem início na noite de hoje com uma apresentação musical gratuita da cantora e compositora Bellô Veloso, no Largo do Pelourinho.

O evento ocorre desde 2017 e chega à décima edição neste ano. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, que completa 40 anos de existência. A festa, que foi idealizada pela poeta Myriam Fraga (1937-2016), surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Como forma de celebrar os dez anos de existência e prestar uma homenagem especial à sua idealizadora, a Flipelô vai promover neste ano o lançamento de um livro infantil de poesias da escritora e poeta baiana.

Livro inédito da poeta Myriam Fraga será lançado na Flipelô – Foto: Divulgação

Chamado de Tem Cardume no Meu Aquário, o livro reúne poemas inéditos de Myriam Fraga e é dedicado à primeira bisneta dela, Marina. A obra foi ilustrada pelo artista visual Leo Dantas, designer da Flipelô, e será lançada no próximo sábado (8), às 10h30, no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes.

“A novidade da Flipelô é este livro infantil e inédito, com texto de Myriam Fraga, que a gente guardou no acervo dela”, disse a presidente da Fundação Casa de Jorge Amado, Angela Fraga, filha da escritora.

A festa

Mais de 500 escritores brasileiros e nove internacionais deverão estar presentes na Flipelô deste ano, tais como Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Carla Madeira, Milton Hatoum, Tracy Mann e Pablo Fidalgo. Também vão marcar presença no evento o escritor e humorista Gregório Duvivier, o cantor Chico Chico, a apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle e a jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, apresentadora do programa Trilha de Letras, da TV Brasil.

Além da literatura, o evento também contempla três rotas, uma gastronômica, uma de museus e outra de artes, onde galerias, museus e ateliês promovem uma programação especial para receber o público.

A programação completa da Flipelô pode ser acessada no site oficial da festa literária.

Fonte: Agência Brasil