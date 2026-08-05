O melhor presente é cuidar da saúde de

quem você ama.💙

Neste mês dos pais, selecionamos alguns exames com valores especiais para você aproveitar e incentivar quem sempre cuidou de você a também se cuidar.

Confira os exames participantes na arte e entre em contato com o Laboratório para consultar valores e condições.

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