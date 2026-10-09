Locutor de rodeios Giovany Araújo, conhecido como ‘Imperador do Paraná’, morre em acidente na PR-218

De 62 anos, estava na garupa de uma moto pilotada pelo filho; colisão no km 281 em Iguaraçu fez motocicleta e carro pegarem fogo e motorista do carro fugiu

O locutor de rodeios Giovany Araújo, de 62 anos e conhecido como “Imperador do Paraná”, morreu em um acidente registrado na PR-218, em Iguaraçu, no Norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Giovany estava na garupa da motocicleta pilotada pelo filho na noite de quinta-feira (8). No km 281, a moto colidiu com um carro que acessava a rodovia pela pista contrária. Tanto a motocicleta quanto o automóvel pegaram fogo após a colisão.

Atendimento e investigação

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram o piloto da moto, que foi encaminhado a um hospital da região. Giovany não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo a PRE.

Conforme o boletim da PRE, o motorista do carro não foi localizado nem identificado e fugiu do local após a batida.

Carreira e velório

Giovany Araújo atuava como locutor de rodeios desde 1994 e era conhecido regionalmente pelo apelido “Imperador do Paraná”. O G1 registrou que ele também apresentava atualmente um programa country na televisão e que, no fim de setembro, participou de um evento em Flórida, no Norte do estado.

A RPC apurou que Giovany seguia em direção a Marialva — cidade onde morava, a cerca de 44 quilômetros do local do acidente. O velório está marcado para ocorrer na Câmara Municipal de Marialva; o horário não foi divulgado até a última atualização das informações.