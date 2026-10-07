Lollapalooza Brasil 2027 vai anunciar line-up; venda geral do Lolla Pass começa nesta quinta, 8

Festival de 15 anos será nos dias 19, 20 e 21 de março em Interlagos; pré-venda do passe termina antes do reajuste de preços

O Lollapalooza Brasil 2027 vai revelar o line-up nesta quinta-feira, 8, a partir do meio‑dia, e a mesma data marca o fim da pré-venda e o início da venda geral do Lolla Pass, ingresso que garante acesso aos três dias do festival, segundo a Agência Estados.

O evento de 15 anos está marcado para 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Desde a chegada ao Brasil, em 2012, o festival já reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas e recebeu mais de 820 artistas nacionais e internacionais, conforme informou a Agência Estados.

Datas, lugar e histórico

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado no Autódromo de Interlagos e o Lolla Pass garante entrada para os três dias do evento, de 19 a 21 de março. A informação sobre a data de anúncio do line-up e o calendário de vendas foi divulgada pela Agência Estados e reproduzida pela CGN.

Ingressos e valores na pré-venda

Na pré-venda, disponível até quarta-feira, 7, o Lolla Pass é comercializado nas modalidades Lolla Pista, Lolla Comfort e Lolla Lounge, com opções de meia-entrada, inteira e entrada social. Os valores na pré-venda variam de R$ 1.368 (meia da versão Pista) a R$ 5.605 (inteira da versão Comfort), incluindo taxas, segundo a Agência Estados.

Como comprar e benefícios

Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster — canal oficial de vendas — ou na bilheteria física no Shopping Ibirapuera, onde não há cobrança de taxa de conveniência. A entrada social oferece 45% de desconto mediante doação de R$ 20 a instituições sociais parceiras do festival.

Clientes Bradesco têm condições especiais: desconto de 15% cumulativo com a meia-entrada ou a entrada social e possibilidade de parcelamento em até dez vezes sem juros nos cartões das bandeiras participantes, conforme informado pela Agência Estados.

Classificação etária

A classificação etária do festival é de 16 anos. Menores dessa idade podem entrar acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, mediante apresentação da documentação exigida. No Lolla Lounge, o acesso de menores desacompanhados é proibido, segundo a Agência Estados.