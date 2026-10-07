STF deve julgar revisão da condenação de Jair Bolsonaro apenas após o encerramento do Segunda turno das Eleições de 2026

O Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a análise do pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para depois do Segunda turno das Eleições.

O processo, que busca reverter uma condenação anterior, segue sob cautela nos bastidores da Corte. A medida visa garantir a neutralidade do Poder Judiciário durante o período eleitoral, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

O gabinete do ministro Nunes Marques, relator do caso, emitiu uma nota oficial à imprensa esclarecendo que o julgamento não ocorrerá antes do dia 25 de outubro. A intenção declarada é evitar qualquer tipo de interferência direta no processo de votação que mobiliza o país.

Atualmente, o pedido de revisão aguarda uma manifestação formal da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Somente após esta etapa processual é que o caso poderá seguir para a pauta de votações do plenário do Supremo Tribunal Federal.

Detalhes sobre o pedido de revisão da defesa

A equipe jurídica que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro busca anular a decisão da Primeira Turma do STF. O grupo tenta reverter a sentença que condenou o político a 27 anos e três meses de reclusão, em decorrência das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil.

O processo de revisão criminal foi distribuído originalmente ao ministro Kassio Nunes Marques, que compõe a Segunda Turma da Corte. É importante destacar que o plenário do Supremo é formado pela união das duas turmas, sob a presidência do ministro Edson Fachin, a quem caberá definir a data do julgamento final.

Composição e próximos passos no STF

A Segunda Turma do Supremo, responsável pela relatoria do pedido, conta com os ministros Kassio Nunes Marques, André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. A movimentação processual deve ganhar ritmo apenas após o encerramento das urnas, respeitando o calendário eleitoral vigente.

A definição sobre o futuro desta condenação permanece como um dos pontos de maior atenção jurídica no cenário nacional. O desfecho dependerá, inicialmente, da posição técnica que será adotada pela Procuradoria-Geral da República antes da deliberação final dos magistrados.

Perguntas Frequentes

Por que o julgamento de Bolsonaro foi adiado? O STF decidiu adiar a análise para após o Segunda turno das eleições, em 25 de outubro, para evitar interferências no processo eleitoral.

Qual é a pena que a defesa tenta reverter? A defesa busca derrubar a condenação de 27 anos e três meses de prisão imposta pela Primeira Turma do STF em processo sobre tentativa de golpe de Estado.

Quem é o relator do caso? O pedido de revisão criminal foi distribuído ao ministro Kassio Nunes Marques, integrante da Segunda Turma do Supremo.

O que falta para o julgamento ocorrer? O processo ainda aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de ser levado ao plenário para votação.

Quem define a data do julgamento? A responsabilidade pela definição da data do julgamento no plenário do STF é do presidente da Corte, ministro Edson Fachin.