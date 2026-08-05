Con 21 jugadores concentra el plantel del Embajador al norte de Bogotá para su segundo partido en casa del semestre. Estos son los convocados de Millonarios vs Pasto por la tercera fecha del todos contra todos del Finalización. Uno de ellos deberá ir a la tribuna.

Con respecto al equipo que viajó a Barranquilla, Julián Angulo es la única novedad y se une al grupo de 20 jugadores que viajaron a la capital del Atlántico. La presencia de Julián parece indicar que algún jugador será esperado hasta último momento para ver si puede ser parte de la planilla.

Por otro lado, James Aguirre continúa en recuperación de la lesión y vuelve a estar ausente por segundo partido consecutivo.

Los dos Sub20 elegidos para esta convocatoria de acuerdo con la normativa vuelven a ser el portero Jhostin Díaz y el lateral derecho Samuel Martín.

Estos son los jugadores elegidos por el DT Fabián Bustos para ser los convocados de Millonarios vs Pasto.

El partido se jugará este martes desde las 8:20 pm y será transmitido por WIN+ con señal de audio por la multitransmisión de Mundo Millos por todas nuestras plataformas en simultánea.

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