Dónde y a qué hora ver EN VIVO Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 inicia su actividad este martes 4 de agosto, contando en la agenda de los primeros cruces con el compromiso de FC Cincinnati vs. Pachuca en el TQL Stadium, el cual promete ser uno de los más atractivos en esta Jornada 1 del certamen.

Conoce aquí los detalles previos al compromiso, así como el horario en que iniciará y el canal de transmisión donde podrás seguir la actividad entre los equipos de MLS y Liga MX totalmente en vivo.

¿Cómo llegan Cincinnati y Pachuca?

La escuadra de Cincinnati ha intentado mantener un ritmo decoroso desde la reanudación de la MLS tras la Copa Mundial 2026, consiguiendo en su más reciente compromiso una victoria de 4-2 sobre los San Jose Earthquakes, llegando así a las 26 unidades en su torneo local y siendo el sexto puesto de la Conferencia Este al momento. El conjunto naranja y azul ha sido uno de los equipos de cuidado en los últimos tiempos dentro del balompié estadounidense, teniendo una gran oportunidad de brillar ante unos Tuzos que han tenido un irregular arranque en el Apertura 2026 de la Liga MX.

El Club Pachuca logró una impecable presentación en el presente torneo mexicano tras golear 0-3 a los Pumas UNAM, aunque dicho nivel disminuyó en sus siguientes compromisos, cayendo 1-2 con Querétaro en la Jornada 2 y posteriormente perdiendo 1-0 con León en la Jornada 3 del torneo Apertura 2026. Con ello, los Tuzos se ubican en el lugar 13 de la tabla general en la Liga MX, siendo fundamental mostrar una mejor versión en su debut de la Leagues Cup, aunque sin tener una tarea sencilla ante un Cincinnati con la misma necesidad de triunfos, disputando unidades cruciales este 4 de agosto en Ohio.

¿A qué hora juega Cincinnati vs. Pachuca HOY?

Fecha: martes 4 de agosto de 2026.

martes 4 de agosto de 2026. Horario: 17:45 horas (tiempo del centro de México).

17:45 horas (tiempo del centro de México). Sede: TQL Stadium en Cincinnati, Ohio.

¿Dónde ver Cincinnati vs. Pachuca EN VIVO?

Streaming: Apple TV.

Apple TV. Minuto a minuto: mediotiempo.

Pronóstico de Cincinnati vs. Pachuca

RushBet comparte los momios para este partido en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026:

FC Cincinnati: +102

+102 Empate: +295

+295 CF Pachuca: +215

Recuerda que estas cifras se modifican antes y durante el partido de hoy.

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