Lotomania: aposta de Moreira Sales (PR) ganha R$ 103,1 mil ao acertar 19 números

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Uma aposta registrada em Moreira Sales, na região centro-oeste do Paraná, acertou 19 dos 20 números sorteados no concurso 2985 da Lotomania, realizado na noite de quarta-feira (7). A aposta, feita na Loterias Galo de Ouro, recebeu R$ 103.175,99, conforme o G1.
Outras duas apostas também cravaram 19 números e receberam o mesmo prêmio: uma registrada em Cordeiro (RJ) e outra em Indaiatuba (SP). Não houve ganhador dos 20 acertos; o próximo sorteio está previsto para sexta-feira (9), com prêmio estimado em R$ 10,3 milhões.
Números sorteados: 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 22 – 25 – 29 – 39 – 48 – 53 – 59 – 63 – 66 – 70 – 74 – 79.
Na Lotomania, o apostador escolhe menos de 50 números entre 100 disponíveis. É possível marcar menos números e deixar que o sistema complete; também existe a modalidade Surpresinha, em que a Caixa escolhe os números.
São premiadas apostas que acertam 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Segundo o G1, as Chance de acerto por faixa são:
Distribuição do prêmio (conforme divulgado): 45% para os acertadores dos 20 números; 16% para os de 19; 10% para 18; 7% para 17; 7% para 16; 7% para 15; e 8% para nenhum acerto. Nas faixas sem ganhadores o prêmio acumula conforme as regras da Lotomania.
Informações consultadas no G1.