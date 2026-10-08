Inmet emite aviso vermelho para tempestades em 529 municípios do Sul

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho — o grau máximo da escala — para tempestades em 529 municípios do Sul do Brasil. O alerta começa às 0h01 de sexta-feira (9) e fica válido até o fim do mesmo dia.
O aviso abrange cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná e indica potencial para chuva muito intensa, ventos fortes e queda de granizo.
Segundo o Inmet, as áreas sob aviso podem registrar:
O instituto alerta para risco de alagamentos, cortes de energia, queda de árvores, danos em casas e plantações e transtornos no transporte rodoviário.
No Rio Grande do Sul, o alerta atinge especialmente o centro-norte do estado; em outra passagem o Inmet cita também áreas do noroeste. Em Santa Catarina e no Paraná, o aviso se concentra principalmente no oeste dos estados.
O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e proteger documentos em caso de enxurrada. Em situações de emergência, apontou os telefones:
Segundo a Climatempo, a combinação de fatores responsável pela intensificação das instabilidades no Sul inclui:
O conjunto desses fatores deve propiciar a condição para chuva forte, rajadas intensas de vento, descargas elétricas e queda de granizo nas áreas sob aviso.
Mais informações e atualizações sobre a situação devem ser acompanhadas junto ao Inmet e aos órgãos estaduais e municipais de defesa civil.