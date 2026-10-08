Inmet emite aviso vermelho para tempestades em 529 municípios do Sul

Aviso vermelho do Inmet vale para todo dia 9 e atinge 529 municípios do RS, SC e PR; há risco de chuvas intensas, ventos fortes e granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso vermelho — o grau máximo da escala — para tempestades em 529 municípios do Sul do Brasil. O alerta começa às 0h01 de sexta-feira (9) e fica válido até o fim do mesmo dia.

O aviso abrange cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná e indica potencial para chuva muito intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Riscos e áreas atingidas

Segundo o Inmet, as áreas sob aviso podem registrar:

chuva superior a 60 mm em uma hora ou acima de mais de 100 mm ao longo do dia;

ventos com mais de 100 km/h;

queda de granizo.

O instituto alerta para risco de alagamentos, cortes de energia, queda de árvores, danos em casas e plantações e transtornos no transporte rodoviário.

No Rio Grande do Sul, o alerta atinge especialmente o centro-norte do estado; em outra passagem o Inmet cita também áreas do noroeste. Em Santa Catarina e no Paraná, o aviso se concentra principalmente no oeste dos estados.

Orientações e contatos de emergência

O Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e proteger documentos em caso de enxurrada. Em situações de emergência, apontou os telefones:

199 — Defesa Civil

— Defesa Civil 193 — Corpo de Bombeiros

Por que a instabilidade deve se intensificar

Segundo a Climatempo, a combinação de fatores responsável pela intensificação das instabilidades no Sul inclui:

um jato de baixos níveis: corrente de ar quente e úmido vinda da Amazônia direcionada para o Sul;

uma forte área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai que se expande sobre o Sul do Brasil e o Uruguai, favorecendo a formação de nuvens carregadas;

uma frente fria de origem oceânica que avança pelo Rio Grande do Sul.

O conjunto desses fatores deve propiciar a condição para chuva forte, rajadas intensas de vento, descargas elétricas e queda de granizo nas áreas sob aviso.

Mais informações e atualizações sobre a situação devem ser acompanhadas junto ao Inmet e aos órgãos estaduais e municipais de defesa civil.