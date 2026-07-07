Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Luis Javier Suárez no se trasnocha por la sequía en el Mundial y apunta a un objetivo claro en la Selección Colombia: 'Sueño con la clasificación'

Luis Javier Suárez no se trasnocha por la sequía en el Mundial y apunta a un objetivo claro en la Selección Colombia: ‘Sueño con la clasificación’

  • Read Time4 mins

Share your love

Luis Javier Suárez no se trasnocha por la sequía en el Mundial y apunta a un objetivo claro en la Selección Colombia: 'Sueño con la clasificación'

Luis Suárez Foto: EFE

El sueño de la Selección Colombia es inscribir su nombre en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica. Este martes juega contra Suiza en Vancouver (Canadá) con la gran ilusión de llevarse una victoria que le permita igualar lo hecho en el Mundial Brasil 2014.

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados