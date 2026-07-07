Luis Javier Suárez no se trasnocha por la sequía en el Mundial y apunta a un objetivo claro en la Selección Colombia: ‘Sueño con la clasificación’

El sueño de la Selección Colombia es inscribir su nombre en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica. Este martes juega contra Suiza en Vancouver (Canadá) con la gran ilusión de llevarse una victoria que le permita igualar lo hecho en el Mundial Brasil 2014.

A Suiza no se debe subestimar

La Selección Colombia aterrizó este domingo en Vancouver para preparar el encuentro de los octavos de final contra Suiza. El elenco que dirige Néstor Lorenzo llega con algo de presión al ser favorito a avanzar de ronda, pero Luis Javier Suárez envió un mensaje claro para no bajar la guardia contra un seleccionado de gran trabajo.

Colombia se enfrentó a Ghana Foto:EFE

“Sabemos cómo somos nosotros los colombianos en ese sentido, que tendemos a relajarnos cuando no vemos un gran nombre adelante. Nosotros adentro sabemos que Suiza es un gran rival, tienen un proceso de varios años y jugadores de talla mundial. No va a ser fácil, pero nosotros debemos hacer nuestro partido, aprovechar las debilidades que ellos tienen y contrarrestar sus virtudes”, dijo el artillero este lunes en zona mixta.

La sequía goleadora de Suárez

Suárez, que terminó como el máximo goleador de la Primeira Liga de Portugal, no ha logrado anotar en esta Copa del Mundo. Es una tarea pendiente que tiene, pero enfatizó en que no debe pensar en lo individual sino en el bien colectivo y el objetivo, más allá de anotar un gol, es aportar para superar la ronda.

Luis Suárez Foto:EFE

“Sueño con la clasificación más allá de pensar en lo personal. Pienso en lo colectivo, es lo principal porque nos jugamos mucho. En el partido contra Ghana me encontré muy bien. Parece que fue un partido más vistoso a nivel personal, pero sigo la línea de los juegos anteriores. Creo que por la asistencia y porque se tocaron más balones parece que se hizo algo diferente”, explicó el atacante.

Y agregó sobre la sequía goleadora: “No agobia. Lo importante es ayudar al equipo. Estamos creando ocasiones de gol y nos quedamos un poco más tranquilos porque es cuestión de efectividad y esperamos tenerla contra Suiza. Sería preocupante no crear ocasiones de gol”.

Luis Suárez Foto:Getty Images via AFP

Una lesión que duele

El goleador del Sporting de Portugal lamentó la lesión de Jhon Córdoba, quien sintió una molestia muscular en el pasado juego contra Ghana y le cedió su espacio a él. Indicó que es una motivación más para lograr el triunfo contra Suiza.

“Todos estamos tristes, no solo nosotros, sino toda Colombia. Después de prepararse tanto tiempo para esta cita es algo muy jodido, pero es otro argumento que debemos tener en cuenta para el partido. Queremos darle una alegría a él”, señaló.

Jhon Córdoba con Richard Ríos. Foto:EFE

La Selección Colombia es uno de los equipos que más kilómetros ha recorrido en este Mundial debido a los largos viajes. Con el partido de este martes se convertirá en el primer equipo en jugar en los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y acumula más de 30 horas de desplazamientos.

“En la parte física estamos bien, pero es obvio que se sienten tantos viajes. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos e hicimos un trabajo mental para estas cosas. Estamos preparados para lo que viene”, aseguró Suárez.

Luis Suárez Foto:Getty Images via AFP

Por último, el delantero de la Selección Colombia afirmó que el acompañamiento de la afición es un motor más que los impulsa a lograr cosas importantes en este Mundial. “Eso es una locura. Es muy emocionante y gratificante sentirte tan arropado por tu gente en cada partido y en cada estadio. Nos sentimos como en casa. Ir a un partido y sentirte arropado significa mucho para nosotros”.

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