Luisa Stefani avança às semifinais do US Open e dispara no ranking mundial de duplas da WTA

A tenista brasileira Luisa Stefani reafirma seu protagonismo no cenário internacional ao conquistar uma vaga nas semifinais de duplas do US Open 2026.

A paulista, que forma uma parceria de sucesso com a canadense Gabriela Dabrowski, segue firme na disputa por um dos títulos mais importantes do tênis mundial. A classificação para a fase decisiva foi confirmada após uma atuação consistente e estratégica nas quadras de Flushing Meadows.

Com o resultado, a atleta brasileira não apenas se aproxima do troféu, mas também consolida sua ascensão no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA). Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a trajetória da dupla tem sido marcada por uma regularidade impressionante ao longo de toda a temporada.

O caminho até a semifinal em Nova York

A vaga entre as quatro melhores duplas do torneio foi selada na última terça-feira, dia 8 de setembro. Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski superaram as chinesas Jiang Xinyu e Zhang Shuai por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em uma partida que durou uma hora e 32 minutos na quadra 17 do complexo.

Luisa destacou que a chave para o triunfo foi a paciência e a manutenção do plano de jogo, especialmente nos momentos de maior pressão durante o segundo set. A brasileira ressaltou a importância de manter o foco no trabalho tático, mesmo quando as adversárias impuseram dificuldades no saque.

Ascensão no ranking e metas para o futuro

Com o avanço na competição, a brasileira garantiu, no mínimo, a terceira posição no ranking de duplas da WTA, que será atualizado na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro.

O desempenho em 2026 tem sido notável, com a dupla alcançando as semifinais em todos os Grand Slams disputados. Além do sucesso nas quadras americanas, a parceria acumulou títulos importantes em Dubai, Estrasburgo e Eastbourne, consolidando a força da brasileira no circuito profissional.

Retrospecto e busca pelo título inédito

Luisa Stefani busca agora seu primeiro título de Grand Slam em chaves femininas. A atleta já possui experiência em decisões, tendo vencido o Aberto da Austrália em 2023, porém na categoria de duplas mistas, ao lado do gaúcho Rafael Matos. O US Open tem um significado especial para a carreira da jogadora.

Em 2021, a brasileira viveu um momento delicado no mesmo torneio ao sofrer uma lesão no joelho direito durante a semifinal, o que a afastou das quadras por mais de um ano. Agora, totalmente recuperada e em alto nível, ela retorna à reta final do Grand Slam nova-iorquino com o objetivo de superar o histórico anterior.

FAQ: Perguntas e Respostas

Qual a posição de Luisa Stefani no ranking da WTA após o resultado? A tenista garantiu, no mínimo, a terceira colocação mundial, ultrapassando sua parceira Gabriela Dabrowski na atualização da próxima segunda-feira.

Quem são as adversárias na semifinal do US Open? Luisa e Dabrowski enfrentam as norte-americanas Robin Montgomery e Ashlyn Krueger por uma vaga na grande final do torneio.

Qual foi o desempenho da dupla em Grand Slams em 2026? A parceria atingiu pelo menos as semifinais em todas as edições dos quatro principais torneios do mundo, incluindo uma final em Wimbledon.

Luisa Stefani já venceu algum Grand Slam? Sim, a brasileira conquistou o título de duplas mistas no Aberto da Austrália em 2023, ao lado de Rafael Matos.

Onde é realizado o US Open? O torneio ocorre no complexo Flushing Meadows–Corona Park, localizado em Nova York, nos Estados Unidos, onde é disputado desde 1978.