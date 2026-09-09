Rodoviária de Curitiba enfrenta caos após feriadão com filas quilométricas, ônibus atrasados e trânsito travado na região

O retorno do feriado prolongado transformou a Rodoviária de Curitiba em um verdadeiro formigueiro humano, gerando transtornos significativos para milhares de passageiros que buscavam chegar à capital paranaense nesta quarta-feira, dia 9.

O movimento intenso, que superou as expectativas da administração do terminal, resultou em longas filas, atrasos em horários de desembarque e um trânsito caótico no entorno, afetando diretamente a rotina de quem circulava pela região central.

Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, o cenário crítico foi motivado por um acúmulo de passageiros e veículos que não conseguiram chegar ao destino no tempo previsto devido a retenções registradas nas rodovias durante o feriado.

Impacto no volume de passageiros e fluxo no terminal

De acordo com os dados da administração da rodoviária, mais de 25 mil pessoas passaram pelo terminal desde a última sexta-feira, dia 4. O fluxo foi cerca de 50% maior do que em dias comuns e superou em 30% o movimento registrado no mesmo feriado de 7 de Setembro no ano passado.

Essa grande massa de pessoas causou uma sobrecarga visível, com filas que, segundo relatos, chegaram a dobrar o quarteirão.

Atrasos causados por ocorrências nas rodovias

Os problemas foram registrados principalmente na Serra do Mar e em regiões do interior do Paraná, como a área de Londrina.

Com essa retenção, o desembarque de passageiros foi concentrado todo na manhã desta quarta-feira, criando um efeito cascata de superlotação dentro das dependências do terminal. Além disso, o fluxo de partidas de Curitiba também sofreu interferências, com alguns embarques sendo cancelados durante a madrugada.

Desafios extras no trânsito e obras na região

Para complicar ainda mais a situação de quem precisava transitar pelo local, a região da rodoviária enfrenta alterações viárias devido às obras do Ligeirão Leste-Oeste. O tráfego intenso de veículos, somado à estrutura viária em modificação, exigiu a montagem de um esquema especial de trânsito.

Equipes foram mobilizadas para tentar orientar os Motorista e organizar o fluxo de veículos no entorno. A recomendação para quem precisa passar pela região é de paciência, já que o volume de carros de aplicativos e veículos de transporte coletivo permanece elevado após o período de feriado prolongado.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a situação na rodoviária

Por que a Rodoviária de Curitiba está tão lotada hoje? O terminal registra um fluxo 50% maior que o normal devido ao retorno do feriado prolongado, com passageiros que deveriam ter chegado na noite anterior retidos por congestionamentos nas estradas.

Quantas pessoas passaram pelo terminal desde o início do feriado? Mais de 25 mil passageiros utilizaram a Rodoviária de Curitiba desde a última sexta-feira, dia 4, segundo a administração local.

Quais regiões tiveram mais problemas nas estradas? Foram relatados problemas significativos na região da Serra do Mar e em trechos do interior do Paraná, incluindo as proximidades de Londrina.

Houve cancelamento de viagens? Sim, alguns embarques que deveriam ocorrer durante a madrugada de quarta-feira foram cancelados devido aos congestionamentos registrados nas rodovias que ligam a capital ao interior.

Obras no trânsito afetam o acesso à rodoviária? Sim, o trânsito no entorno enfrenta alterações devido às obras do Ligeirão Leste-Oeste, o que exige atenção redobrada dos Motorista que circulam pela região.