Rodoviária de Curitiba enfrenta caos após feriadão com filas quilométricas, ônibus atrasados e trânsito travado na região

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O movimento intenso, que superou as expectativas da administração do terminal, resultou em longas filas, atrasos em horários de desembarque e um trânsito caótico no entorno, afetando diretamente a rotina de quem circulava pela região central.
Conforme informação divulgada pelo veículo Banda B, o cenário crítico foi motivado por um acúmulo de passageiros e veículos que não conseguiram chegar ao destino no tempo previsto devido a retenções registradas nas rodovias durante o feriado.
De acordo com os dados da administração da rodoviária, mais de 25 mil pessoas passaram pelo terminal desde a última sexta-feira, dia 4. O fluxo foi cerca de 50% maior do que em dias comuns e superou em 30% o movimento registrado no mesmo feriado de 7 de Setembro no ano passado.
Essa grande massa de pessoas causou uma sobrecarga visível, com filas que, segundo relatos, chegaram a dobrar o quarteirão.
Os problemas foram registrados principalmente na Serra do Mar e em regiões do interior do Paraná, como a área de Londrina.
Com essa retenção, o desembarque de passageiros foi concentrado todo na manhã desta quarta-feira, criando um efeito cascata de superlotação dentro das dependências do terminal. Além disso, o fluxo de partidas de Curitiba também sofreu interferências, com alguns embarques sendo cancelados durante a madrugada.
Para complicar ainda mais a situação de quem precisava transitar pelo local, a região da rodoviária enfrenta alterações viárias devido às obras do Ligeirão Leste-Oeste. O tráfego intenso de veículos, somado à estrutura viária em modificação, exigiu a montagem de um esquema especial de trânsito.
Equipes foram mobilizadas para tentar orientar os Motorista e organizar o fluxo de veículos no entorno. A recomendação para quem precisa passar pela região é de paciência, já que o volume de carros de aplicativos e veículos de transporte coletivo permanece elevado após o período de feriado prolongado.
Por que a Rodoviária de Curitiba está tão lotada hoje? O terminal registra um fluxo 50% maior que o normal devido ao retorno do feriado prolongado, com passageiros que deveriam ter chegado na noite anterior retidos por congestionamentos nas estradas.
Quantas pessoas passaram pelo terminal desde o início do feriado? Mais de 25 mil passageiros utilizaram a Rodoviária de Curitiba desde a última sexta-feira, dia 4, segundo a administração local.
Quais regiões tiveram mais problemas nas estradas? Foram relatados problemas significativos na região da Serra do Mar e em trechos do interior do Paraná, incluindo as proximidades de Londrina.
Houve cancelamento de viagens? Sim, alguns embarques que deveriam ocorrer durante a madrugada de quarta-feira foram cancelados devido aos congestionamentos registrados nas rodovias que ligam a capital ao interior.
Obras no trânsito afetam o acesso à rodoviária? Sim, o trânsito no entorno enfrenta alterações devido às obras do Ligeirão Leste-Oeste, o que exige atenção redobrada dos Motorista que circulam pela região.