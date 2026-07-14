Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em nova pesquisa

O Futura Inteligência, instituto de pesquisa da Apex Partners, divulgou nesta terça-feira (14) uma nova pesquisa para presidente da República nas eleições de 2026.

Nos três cenários estimulados de primeiro turno em que Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem, o petista lidera numericamente, mas dentro da margem de erro, o que configura empate técnico.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o empate técnico persiste, com 0,2 ponto percentual de vantagem numérica para Lula. O mesmo acontece no cenário entre Lula e Michelle Bolsonaro (PL).

Nas simulações contra Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), o petista venceria. O primeiro turno das eleições 2026 ocorre no dia 4 de outubro, com segundo turno marcado para 25 de outubro.

Pesquisa Futura Inteligência para presidente da República em 2026

Para o primeiro turno, o Futura Inteligência fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes para escolha dos entrevistados).

Lula lidera a pesquisa espontânea

Lula (PT): 36,5%

Flávio Bolsonaro (PL): 28,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 2,1%

Renan Santos (Missão): 1,7%

Jair Bolsonaro (PL)*: 1,4%

Romeu Zema (Novo): 1,3%

Augusto Cury (Avante): 0,4%

Ratinho Junior (PSD): 0,2%

Joaquim Barbosa (DC): 0,1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,1%

Outro: 3,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,2%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 18,8%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente no primeiro cenário estimulado

Lula (PT): 40,1%

Flávio Bolsonaro (PL): 36,8%

Ronaldo Caiado (PSD): 5,0%

Romeu Zema (Novo): 3,7%

Renan Santos (Missão): 2,6%

Joaquim Barbosa (DC): 1,4%

Augusto Cury (Avante): 1,1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,6%

No segundo cenário estimulado, situação se repete

Lula (PT): 37,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 35,7%

Ronaldo Caiado (PSD): 7,9%

Romeu Zema (Novo): 5,0%

Renan Santos (Missão): 3,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,9%

Lula abre vantagem no cenário sem Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 42,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 16,5%

Romeu Zema (Novo): 14,0%

Renan Santos (Missão): 6,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,4%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 5,0%

No quarto cenário estimulado, Lula e Flávio seguem empatados tecnicamente

Lula (PT): 42,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 38,6%

Romeu Zema (Novo): 6,2%

Renan Santos (Missão): 3,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,4%

Segundo turno em pesquisa para presidente pelo Futura Inteligência

Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 46,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,5%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 38,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,6%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46,0%

Romeu Zema (Novo): 38,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,8%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 46,4%

Renan Santos (Missão): 33,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,2%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 46,1%

Michelle Bolsonaro (PL): 44,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,1%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 1,5%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo Futura Inteligência entre os dias 7 e 11 de julho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07294/2026.