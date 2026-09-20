Lula na ONU: Presidente reforça pauta pelo multilateralismo e reforma urgente do Conselho de Segurança

Lula viaja a Nova York para a 81ª Assembleia Geral da ONU com foco na reforma do Conselho de Segurança e na defesa do multilateralismo global

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou neste domingo, dia 20 de setembro de 2026, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. O objetivo da viagem é a participação na 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), um dos eventos mais importantes da diplomacia mundial.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o presidente utilizará o tradicional discurso de abertura para enfatizar a importância do multilateralismo. Em um momento de múltiplos conflitos internacionais, o Brasil busca reafirmar sua posição de mediador e defensor do diálogo.

A pauta central de Lula inclui a cobrança por uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O governo brasileiro argumenta que a estrutura atual do órgão apresenta dificuldades para responder de forma eficaz às crises globais, necessitando de uma atualização urgente em sua composição e funcionamento.

Defesa da soberania e do direito internacional

A agenda do presidente em Nova York inclui encontros bilaterais com Outras chefes de Estado e uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Delegação brasileira e encontros ministeriais

Enquanto o presidente foca na Assembleia Geral, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comandará uma intensa agenda durante toda a semana. O chanceler participará de reuniões de blocos como o Brics, o G20, o G4 e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, também integra a comitiva para tratar de temas como segurança alimentar e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Outras ministros, como Esther Dweck, Luiz Eloy Terena e Rachel Barros, acompanharão atividades específicas de suas pastas.

Expectativa sobre encontros com Donald Trump

Sobre um possível encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, o Palácio Itamaraty informou que não há confirmação de agenda. Como Trump discursa logo após Lula, existe a possibilidade de um encontro casual nos bastidores, como ocorreu no ano passado, quando os dois líderes tiveram um breve contato.

O Brasil mantém sua postura de observar o cenário internacional com cautela. A delegação brasileira também participará de discussões sobre a situação na Palestina, a solução de dois Estados e o combate à desigualdade, reafirmando o compromisso do país com a agenda global de paz e desenvolvimento.

Perguntas Frequentes

Qual é o objetivo principal da viagem de Lula a Nova York?

O objetivo é participar da 81ª Assembleia Geral da ONU, defendendo o multilateralismo e a reforma do Conselho de Segurança.

O que o Brasil defende em relação ao Conselho de Segurança da ONU?

O país defende a atualização da composição e do funcionamento do órgão, criticando a dificuldade atual do conselho em responder aos conflitos internacionais.

Quem compõe a comitiva brasileira na ONU?

Além do presidente, participam os ministros Mauro Vieira, Wellington Dias, Esther Dweck, Luiz Eloy Terena e Rachel Barros.

Haverá um encontro oficial entre Lula e Donald Trump?

Não há confirmação de reunião bilateral entre os dois presidentes até o momento, segundo o Itamaraty.

Quantas vezes Lula já participou da Assembleia Geral da ONU?

Esta é a 11ª participação de Lula na Assembleia Geral como presidente da República.