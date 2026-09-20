Moscow: maior ataque com centenas de drones atinge refinaria e prédio residencial, diz prefeito

Prefeito afirma que 450 drones foram abatidos; governador regional disse que ao menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas após ataque que atingiu refinaria e prédio residencial.

O prefeito de Moscow, Sergei Sobyanin, afirmou que a capital sofreu seu "ataque mais massivo" após a tentativa de ataque com centenas de drones, na qual, segundo ele, 450 veículos não tripulados foram abatidos e alvos — entre eles a principal refinaria da região — foram atingidos.

Alvos e danos

Sobyanin disse que um drone atingiu um prédio próximo a um dos boulevards da capital e também a refinaria. Autoridades militares ucranianas afirmaram que três unidades importantes da refinaria foram danificadas. O ministério da Defesa em Kyiv declarou que o local abastece mais de um terço do combustível da região de Moscow e que parte dos produtos (gasolina, diesel e combustível de aviação) vai para as forças armadas russas, conforme noticiou a BBC.

O President ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou que Kyiv atingiu uma "instalação petrolífera chave" e um centro logístico na região com drones e mísseis, afetando o que ele descreveu como "bilhões de dólares que sustentam a máquina de guerra".

Vítimas e relatos regionais

Autoridades regionais relataram mortes e feridos em diferentes locais: uma mulher de 44 anos morreu em Sofyino após um drone atingir um prédio de três andares; um homem idoso morreu em Orekhovo-Zuevo depois que uma casa particular foi atacada. A BBC também registrou que autoridades ucranianas disseram que nove pessoas, entre elas três crianças, foram mortas em ataques russos nas regiões de Kyiv e Sumy no sábado.

Relatos adicionais citados pela BBC incluem a morte de uma mãe e duas crianças pequenas na cidade de Fastiv, a morte posterior de uma criança ferida em Vyshhorod e a morte de quatro pessoas na região de Sumy quando um drone atingiu um carro. Em Kherson, Zelensky afirmou que um mosteiro foi atacado por drone, com um membro do clero morto e quatro feridos.

A BBC observou que vídeos publicados em redes sociais mostram explosões no céu noturno sobre Moscow e um armazém em chamas, mas o material não foi verificado pela emissora.

Transporte, eleições e contexto

Durante a noite, o aeroporto Sheremetyevo alertou para “restrições temporárias” e o aeroporto Vnukovo suspendeu todas as chegadas e partidas; ambos os aeroportos liberaram restrições na manhã de domingo, embora tenham avisado sobre possíveis atrasos, segundo a BBC.

Sobyanin afirmou que o ataque teria sido “uma tentativa de perturbar” a votação parlamentar da Rússia, que estava em seu terceiro dia no domingo. A BBC lembra que a eleição é rigidamente controlada pelo Kremlin e criticada por opositores quanto à liberdade e transparência.

Reações e posições citadas

O ministro da Defesa ucraniano citado pela BBC disse que atacar instalações energéticas e logísticas "minimiza diretamente a capacidade do inimigo de continuar sua guerra de agressão e de abastecer suas formações militares". Mídia estatal russa reportou que um funcionário eleitoral teria sido uma das duas pessoas mortas por um ataque de drone contra um ônibus em parte de Kherson controlada por Moscow, citando o chefe da comissão eleitoral russa.

A matéria da BBC também menciona que, apesar de um comentário do President dos EUA, Donald Trump, alegando um acordo entre as partes para não atingir infraestrutura energética, as ofensivas contra alvos desse tipo continuaram. A publicação acrescenta que Trump assinou um projeto de sanções que inclui poderes para impor tarifas sobre grandes compradores da energia russa.

As informações deste texto foram extraídas da reportagem da BBC consultada pelo Ubiratã Online.