Magno Malta diz que impeachment segue prioridade apesar de acenos de Alexandre de Moraes

Senado do PL afirmou em 7 de outubro de 2026 que gestos do ministro não afastam a pauta; declarações foram dadas após encontro de Flávio Bolsonaro com parlamentares do PL

O Senado Magno Malta (PL-ES) afirmou nesta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, que eventuais "acenos" do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ao bolsonarismo não retirarão o impeachment da lista de prioridades da direita para 2027, segundo CGN da Agência Estado republicada pela CGN.

As declarações foram feitas a jornalistas após um encontro de Flávio Bolsonaro (PL) com parlamentares do partido. Malta criticou a tentativa de aproximação e citou ainda decisões recentes do Supremo.

Contexto e citações

Sobre Alexandre de Moraes, Malta disse: “A gente sabe quem ele é. Não adianta se pintar de verde e amarelo agora e tentar botar um rosário na mão e uma Bíblia na outra mão. Nós o conhecemos”, segundo a Agência Estado/CGN.

O Senado também comentou a autorização do ministro Alexandre de Moraes para a progressão ao regime semiaberto de Débora Rodrigues dos Santos, Conhecido como "Débora do Batom", citada pela reportagem como exemplo de decisões recentes do STF.

Impeachment de Alexandre de Moraes como prioridade

Malta afirmou que a direita atuará, a partir de 2027, como um “pitbull”: “O Senado hoje tem pitbull à vontade, sem vacina, e que vai cumprir o papel. Fizeram campanha assim. A Câmara dos Deputados também. Hoje nós temos uma maioria absoluta para poder fazer o reequilíbrio dos Poderes no Brasil e trazer a democracia de volta”, declarou, segundo CGN com origem na Agência Estado.

Planos do PL sobre anistia e anulação de processos

Segundo o Senado, o PL também dará prioridade a uma anistia para os condenados pelos atos de 8 de Janeiro. Malta afirmou: "Não tem acordão, tem impeachment mesmo. E também não queremos fazer anistia, queremos anular todo esse processo. E temos maioria para isso. Vamos fazer", informou a reportagem.