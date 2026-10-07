Polícia Civil da Bahia realiza operação com prisões e apreensão de drogas

Ação cumpriu mandados em Salvador, Lauro de Freitas e também em Cascavel (PR); entorpecentes serão periciados, diz CGN

Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou em prisões e na apreensão de drogas nesta quarta-feira (7), segundo CGN assinada por Allan Machado. A ação teve como objetivo desarticular um grupo investigado pelo transporte, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades baianas e também no Paraná, conforme a mesma reportagem. O material apreendido será contabilizado e submetido à perícia para identificação e quantificação.

Atuação da Polícia Civil da Bahia

De acordo com o CGN, a investigação mira um grupo suspeito de atuar no transporte, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas. A operação mobilizou diligências em Salvador e Lauro de Freitas, ambas na Bahia, além de ações em Cascavel, no Paraná.

Apreensões e perícia

O material apreendido inclui maconha, crack e cocaína, informou o veículo consultado. Esses entorpecentes ainda serão contabilizados e encaminhados à perícia para confirmação e quantificação.

Coordenação e números

A Delegacia de Narcóticos (Denarc) de Cascavel informou que não dispõe do número exato de prisões e apreensões porque a responsabilidade pela operação está com a Polícia Civil da Bahia, segundo o CGN.