Polícia Civil da Bahia realiza operação com prisões e apreensão de drogas

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Uma operação da Polícia Civil da Bahia resultou em prisões e na apreensão de drogas nesta quarta-feira (7), segundo CGN assinada por Allan Machado. A ação teve como objetivo desarticular um grupo investigado pelo transporte, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes.
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades baianas e também no Paraná, conforme a mesma reportagem. O material apreendido será contabilizado e submetido à perícia para identificação e quantificação.
De acordo com o CGN, a investigação mira um grupo suspeito de atuar no transporte, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas. A operação mobilizou diligências em Salvador e Lauro de Freitas, ambas na Bahia, além de ações em Cascavel, no Paraná.
O material apreendido inclui maconha, crack e cocaína, informou o veículo consultado. Esses entorpecentes ainda serão contabilizados e encaminhados à perícia para confirmação e quantificação.
A Delegacia de Narcóticos (Denarc) de Cascavel informou que não dispõe do número exato de prisões e apreensões porque a responsabilidade pela operação está com a Polícia Civil da Bahia, segundo o CGN.