Mais de 10 milhões de eleitores anulam ou votam em Brancos para Deputados federal em 2026

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Nas eleições de 2026, mais de 10 milhões de cidadãos optaram por não escolher um candidato específico para o cargo de Deputados federal. Esse grupo de eleitores decidiu deixar o voto em Brancos ou realizar a anulação do mesmo durante o pleito.
Os números refletem uma tendência de queda em comparação aos anos anteriores, representando o menor percentual de votos brancos e nulos desde 2010. O dado equivale a quase a metade do que foi observado no pleito de 2018, quando a soma desses votos atingiu 16,1%.
Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o total de mais de 10 milhões de votos corresponde a 8,58% do total registrado para a Câmara dos Deputados este ano, consolidando uma mudança no padrão de participação dos eleitores brasileiros.
Ao analisar os dados, nota-se que foram contabilizados 6,44 milhões de votos em Brancos, o que representa 5,17% do total. Já os votos nulos somaram 4,26 milhões, totalizando 3,42% dos votos registrados para a disputa parlamentar.
A distribuição geográfica apresenta variações importantes entre os estados brasileiros. Pernambuco, com 6,57%, e o Rio Grande do Sul, com 6,55%, foram os estados que registraram os maiores percentuais de votos em Brancos durante o processo eleitoral.
Em números absolutos, o estado de São Paulo liderou o ranking, contabilizando 1,56 milhão de votos em Brancos. Já em relação aos votos nulos, o Rio de Janeiro apresentou o maior índice proporcional, atingindo 4,77% do total, enquanto o Maranhão teve o menor, com 1,38%.
Além dos brancos e nulos, o voto em legenda também teve destaque na composição do pleito para Deputados federal. Essa modalidade ocorre quando o eleitor decide votar apenas no partido, sem indicar um candidato nominal específico.
O levantamento aponta que o voto em legenda representou 2,75% do total de votos válidos para a Câmara, o que significa 3,43 milhões de votos em um universo de 124,7 milhões de votos válidos contabilizados em todo o país.
O Piauí foi o estado com o maior percentual de votos em legenda, alcançando 3,68% do total, enquanto o Amapá registrou o menor índice entre as unidades da federação, com 2,46% dos votos destinados apenas à sigla partidária.
Para entender o contexto atual, é preciso olhar para o passado recente. Em 2010, o percentual de brancos e nulos para a Câmara foi de 11,4%. Esse número subiu para 15,3% em 2014 e atingiu o ápice de 16,1% em 2018, conforme dados do Congresso em Foco.
Após o pico em 2018, houve uma queda para 10,5% em 2022. O índice de 8,58% registrado em 2026 confirma a trajetória de redução na escolha por não votar em candidatos nominais, indicando uma maior adesão dos eleitores aos nomes disponíveis nas urnas.
Qual foi o percentual total de votos brancos e nulos em 2026? O total somou 8,58% dos votos registrados para a Câmara dos Deputados.
Como os votos se dividiram entre brancos e nulos? Foram 6,44 milhões de votos em Brancos (5,17%) e 4,26 milhões de votos nulos (3,42%).
Qual estado teve o maior número absoluto de votos em Brancos? São Paulo registrou o maior número, com 1,56 milhão de votos em Brancos.
O que é o voto em legenda mencionado nos dados? É quando o eleitor opta por votar apenas no partido, sem escolher um candidato nominal para Deputados federal.
Qual a comparação com as eleições de 2018? O percentual de 2026 é praticamente a metade do registrado em 2018, que foi de 16,1%.