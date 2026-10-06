Representação de parlamentares negros no Congresso brasileiro permanece baixa e revela desigualdades persistentes

A baixa representação de parlamentares negros no Brasil é um desafio persistente que vai além da contagem de cadeiras no Poder Legislativo federal.

A recente redução de 139 para 135 parlamentares pardos e pretos na Câmara dos Deputados acendeu um alerta sobre a desigualdade no acesso ao poder político. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o cenário atual reflete uma sub-representação histórica que não tem sido superada apenas pelas regras atuais de financiamento e incentivo eleitoral.

A cientista política e professora do Centro Universitário de Brasília (Ceub), Evelyn Apolinária, destaca que o problema central não é a perda pontual de quatro cadeiras, mas a estrutura que mantém a disparidade. Embora negros componham cerca de metade das candidaturas e mais da metade da população brasileira, eles ocupam pouco mais de 25% das vagas na Câmara.

Este panorama gera debates sobre a eficácia das políticas de incentivo e o papel das estruturas partidárias. Acompanhe a seguir os principais fatores que explicam por que a representação política de pretos e pardos ainda enfrenta tantas barreiras de acesso e manutenção no Parlamento.

Desigualdade no financiamento de campanha

Segundo a pesquisadora, o acesso a recursos e a distribuição dos fundos partidários ainda são desiguais. Mesmo com as regras de incentivo vigentes, a distância entre candidaturas brancas e negras permanece considerável. Dos 135 parlamentares eleitos no último pleito, 77 já eram ocupantes do cargo

Diversidade ideológica e a agenda antirracista

A presença de parlamentares negros não garante automaticamente uma agenda unificada contra o racismo. Conforme pontua Evelyn Apolinária, a orientação ideológica é determinante para a atuação política. Historicamente, as pautas ligadas à igualdade racial e políticas afirmativas encontram maior eco em partidos de espectro à esquerda e centro-esquerda, não sendo uma unanimidade entre todos os representantes negros.

O impacto do Congresso à direita

O deslocamento do Congresso para posições mais à direita pode, segundo a pesquisadora, reduzir o espaço para novos projetos de combate ao racismo. O cenário indica um risco de menor prioridade para o orçamento voltado à igualdade racial. A atuação da bancada negra e a composição do colégio de líderes serão fundamentais para manter temas de direitos humanos na pauta Legislativo, apesar de um cenário político menos favorável.

FAQ: Perguntas e respostas sobre a representação parlamentar

Qual a proporção de parlamentares negros na Câmara? Eles ocupam pouco mais de 25% das cadeiras, apesar de serem a maioria da população brasileira.

As regras de fundos partidários resolveram a desigualdade? Segundo a pesquisadora, as regras de distribuição proporcional de fundos não foram suficientes para reduzir a distância entre candidaturas de diferentes raças.

Parlamentares negros possuem agenda única? Não. A literatura acadêmica aponta que a representação por raça não garante, por si só, uma agenda coesa sobre o racismo, já que a orientação ideológica varia entre eles.

Qual o papel dos partidos na representação negra? Os partidos possuem estruturas desiguais, e a federação entre União Brasil e Progressistas foi a que mais elegeu parlamentares negros, com 32 cadeiras.

O que esperar do próximo período legislativo? A expectativa é de maior conflito e menor prioridade para pautas de igualdade racial, dependendo também da relação entre o Executivo e o Legislativo.