Marcella Kozinski é a nova Miss Universe Brasil 2026: conheça a trajetória da paranaense que representou a Ilha do Mel e vai ao mundial

Com uma trajetória marcada pela superação, a paranaense Marcella Kozinski conquistou o título nacional e agora se prepara para o palco do Miss Universo 2026.

A curitibana Marcella Kozinski, de 26 anos, foi coroada Miss Universe Brasil 2026 na madrugada do último domingo, em São Paulo. A modelo superou outras 30 candidatas para garantir o direito de representar o país na fase mundial.

O concurso deste ano trouxe uma novidade, permitindo que as participantes representassem destinos turísticos, além dos tradicionais estados. Marcella brilhou ao levar o nome da Ilha do Mel, um dos cartões-postais do litoral paranaense.

Conforme informações divulgadas pela imprensa, a nova soberana da beleza nacional agora volta suas atenções para o Miss Universo 2026, que está agendado para o dia 24 de novembro, em Porto Rico.

A jornada de Marcella Kozinski nos concursos de beleza

A carreira de Marcella Kozinski nos palcos começou em um momento de profunda sensibilidade. Ela recebeu o convite para sua primeira competição enquanto enfrentava o luto pela morte de seu pai.

Em 2019, ela deu um passo importante ao vencer o Miss Curitiba e representar o Brasil no Miss Tourism World, na China, onde conquistou a quarta colocação mundial.

A trajetória seguiu em ascensão em 2021, quando conquistou os títulos de Miss Curitiba e Miss Paraná Universo, consolidando seu nome como uma das principais figuras do setor no país.

O significado da vitória e a Ilha do Mel

Ao receber a coroa, a modelo usou as redes sociais para agradecer pelo apoio. Ela afirmou que a vitória não foi apenas uma realização, mas uma promessa que se cumpriu, destacando o foco total em carregar o Brasil no peito.

Representar a Ilha do Mel foi uma escolha estratégica e afetiva. O local, situado em Paranaguá, é um dos destinos de ecoturismo mais celebrados do Brasil, conhecido por lugares como a Gruta das Encantadas.

Vida pessoal e carreira profissional

Além de modelo, Marcella Kozinski atua como empresária, influenciadora digital e já trabalhou como apresentadora. Sua imagem ganhou destaque nacional em anos anteriores devido à sua relação com o dentista Rafael Puglisi.

O profissional, que era amplamente conhecido por atender celebridades, faleceu em um trágico acidente doméstico em setembro de 2018, fato que marcou parte da história pública da atual Miss Universe Brasil.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Miss Universe Brasil

Quem é a vencedora do Miss Universe Brasil 2026?

A vencedora é Marcella Kozinski, curitibana de 26 anos que representou a Ilha do Mel.

Onde será realizado o Miss Universo 2026?

O concurso mundial acontecerá em Porto Rico, no dia 24 de novembro de 2026.

Quantas candidatas participaram da disputa nacional?

Ao todo, 31 candidatas concorreram ao título de Miss Universe Brasil este ano.

Qual foi a novidade desta edição do concurso?

A organização permitiu que as candidatas representassem destinos turísticos específicos, como a Ilha do Mel, além dos estados brasileiros.

Qual a experiência anterior de Marcella em concursos?

Ela foi Miss Curitiba, Miss Paraná Universo e representou o Brasil no Miss Tourism World na China, em 2019.