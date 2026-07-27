Capivara atingida por flecha morre após resgate na Represa Guarapiranga, em São Paulo

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Uma capivara morreu após ser resgatada com uma flecha cravada no corpo na Represa Guarapiranga, na região de MBoi Mirim, zona sul de São Paulo. O caso foi registrado neste domingo, 26, e é tratado como suspeita de caça ilegal de animal silvestre.
De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, equipes do Grupamento Náutico foram acionadas depois que pessoas que estavam na região perceberam que o animal estava ferido. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a capivara ainda com vida.
O animal foi encaminhado ao Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), onde recebeu atendimento veterinário. Apesar dos esforços da equipe, a capivara não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), o corpo passará por exames necroscópicos, que deverão auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.
Até o momento, o responsável por atingir o animal não foi identificado. A principal hipótese é de que a capivara tenha sido vítima de caça ilegal.
Em nota, a Secretaria do Verde afirmou repudiar qualquer ato de violência contra a fauna e ressaltou que ferir ou matar animais silvestres configura crime ambiental, conforme previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), com pena de um a três anos de prisão, além de multa.
A Prefeitura de São Paulo orienta que moradores que encontrem animais silvestres feridos ou em situação de risco acionem a Guarda Civil Ambiental pelo telefone 153 ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) pelo WhatsApp (11) 95220-0219, disponível diariamente, das 8h às 17h.
Segundo a Guarda Civil Ambiental, o patrulhamento na região será reforçado em parceria com as equipes náuticas da GCM para auxiliar na identificação dos responsáveis pelo ataque à capivara.
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