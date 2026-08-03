Marcelo Paz detona ‘intimidação de árbitro’ e Corinthians vai entrar com representação na CBF

Marcelo Paz tomou a palavra após a derrota do Corinthians para o Internacional, por 2 a 0, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil, e detonou a arbitragem de Alex Gomes Stefano. O carioca já havia se envolvido em polêmica no jogo entre Vitória e Palmeiras no meio de semana e, segundo o executivo de futebol, passou o jogo deste domingo “intimidando” os jogadores do Corinthians, que entrará com uma representação na CBF.

“Um jogo com apenas 49 minutos de bola rolando mostra que não foi bem conduzido. Com sete amarelos para o Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. O árbitro não marcar e o VAR não chamar, é complicado”, inciou seu protesto Marcelo Paz.

No meio de semana a arbitragem dele foi muito questionável em Vitória x Palmeiras e isso (escalação) devia ser pensado pela CBF de outra maneira. O sorteio ocorreu lá atrás, dia 22 de julho, mas é algo ruim pelo que ele fez e, como prêmio, veio apitar um jogo decisivo. O árbitro foi muito ruim hoje”, disparou.

“Outro ponto é o processo de intimidação. Os jogadores não podem falar, não podem reclamar, contar faltas do rival, que é toda hora tolhido (impedido) de poder falar qualquer coisa dentro e também fora de campo”, seguiu na bronca.

“Hugo (Souza) já foi punido por entrevistas, e isso parece uma coisa direcionada em uma arbitragem muito ruim. Ficar com nó na garganta de não falar enerva os jogadores e não faz bem para a competição, não está fazendo bem, Esse tipo de conduta neste jogo, o nosso jurídico está estudando uma reapresentação pelos tons de ameaça, estamos buscando os tons de ameaça contra nossos atletas”, revelou.

Na saída do campo, Hugo Souza reclamou e pediu para Garro, na entrevista, revelar a postura autoritária e desrespeitosa de Alex Gomes Stefano. Marcelo Paz saiu em defesa dos jogadores corintianos e também de outras esquadras do Brasil, cobrando uma melhor postura e orientação da CBF.

“É um tema para ser debatido, parece um comportamento contínuo (de todos os árbitros) e não só para o Corinthians, que precisa ser bem olhado e debatido. Futebol não é ambiente no qual não pode se comunicar diante dessa intimidação constante. Estou aqui para fazer esse registro oficial quanto à arbitragem ruim.”