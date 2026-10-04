Márcio Zanardi chega à Portuguesa com discurso de comprometimento e foco total no acesso à Série C, buscando superar os traumas de temporadas passadas no clube.

A chegada de Márcio Zanardi ao comando técnico da Portuguesa trouxe um novo fôlego ao Canindé. Em suas primeiras declarações oficiais, o treinador foi enfático ao colocar a ascensão do time como prioridade absoluta para a temporada de 2027.

O técnico afirmou que a meta é chegar à Série C e garantiu que não faltará empenho para colocar a instituição no cenário nacional que ela merece. Segundo o profissional, sua vinda não é para uma passagem curta, mas sim para fazer história no clube.

Conforme informação divulgada pelo ge, essas promessas ressoam fortemente tanto entre a torcida Quando na gestão da SAF, que encara a disputa da Série D como o principal desafio do próximo calendário esportivo rubro-verde.

O peso das promessas e a sombra do passado recente

A contratação de Zanardi evoca inevitavelmente a passagem de Fábio Matias, que, apesar de ter realizado um bom trabalho no Paulistão de 2026, deixou o clube na primeira rodada da competição nacional. O episódio gerou um trauma na torcida da Portuguesa.

Para evitar que o estadual seja visto apenas como um trampolim, Zanardi tocou em um ponto sensível. O técnico prometeu que não veio para uma estadia rápida, buscando transmitir segurança à diretoria e aos torcedores de que o projeto terá continuidade.

Retrospecto técnico e a conexão com a base

No plano teórico, a escolha faz sentido. Márcio Zanardi é um técnico da nova geração, com 48 anos, que possui um histórico de sucesso em categorias de base, incluindo uma passagem marcante pela própria Portuguesa durante a Copinha de 2018.

Sua trajetória profissional inclui um título da Copa Paulista pelo São Bernardo e o acesso à Série C, além de passagens por clubes como Goiás, Botafogo-SP, Amazonas e Figueirense. O treinador é conhecido por organizar defesas sólidas e implementar um futebol vertical.

A montagem do elenco como chave para o sucesso

Apesar do otimismo, o sucesso de Zanardi dependerá da qualidade do plantel que será montado para 2027. A expectativa agora se volta para os investimentos da SAF e para a interlocução com Jorginho, novo coordenador técnico do clube.

Jorginho terá um papel fundamental na avaliação de contratações e no suporte diário à comissão técnica. A torcida aguarda os próximos sinais do mercado para entender como o clube se posicionará na busca pelo tão sonhado acesso nacional.

Perguntas Frequentes

1. Qual é o principal objetivo de Márcio Zanardi na Portuguesa?

O objetivo principal é conquistar o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2027.

2. Até quando vai o contrato de Zanardi?

O contrato firmado com o treinador vai até o final do Paulistão de 2028.

3. Por que o nome de Fábio Matias é lembrado na contratação?

Matias é citado porque deixou a Portuguesa logo no início da Série D de 2026, gerando desconfiança sobre a permanência de técnicos que fazem bons estaduais.

4. Qual é o estilo de jogo de Márcio Zanardi?

O treinador é marcado por trabalhos que priorizam a organização defensiva e um estilo de jogo bastante vertical no ataque.

5. Qual o papel de Jorginho na nova gestão?

Jorginho atua como coordenador técnico, sendo responsável pela interlocução direta com a comissão técnica e pela participação na avaliação de reforços para o elenco.