Renato Casagrande e Evair de Melo são eleitos para o Senado pelo Espírito Santo

Espírito Santo define novos senadores com a eleição de Renato Casagrande e Evair de Melo para o período de 2027 a 2035

O estado do Espírito Santo escolheu seus novos representantes para o Senado Federal neste domingo, dia 4 de outubro de 2026. Renato Casagrande, do PSB, e Evair de Melo, do Republicanos, foram os nomes eleitos para ocupar as duas vagas disponíveis, conforme informação divulgada pela Agência Senado.

Os dois parlamentares eleitos cumprirão um mandato de oito anos, com atuação prevista entre 2027 e 2035. A eleição consolida a nova composição da bancada capixaba na Casa, trazendo perfis com trajetórias distintas no cenário Política e administrativo do país.

A seguir, entenda melhor a trajetória e as principais pautas defendidas pelos novos senadores eleitos pelo eleitorado capixaba, bem como os nomes que compõem suas respectivas chapas de suplentes.

Quem é Renato Casagrande, o Senado eleito pelo PSB

Renato Casagrande, de 65 anos, é advogado e engenheiro florestal. Sua carreira política é marcada por passagens pelo Poder Executivo e Legislativo, tendo governado o Espírito Santo em dois períodos, entre 2011 e 2014, e novamente de 2023 a 2026. Além disso, o Política já exerceu o cargo de Senado entre 2007 e 2011.

Ao longo de sua vida pública, Casagrande atuou como deputado estadual, vice-governador e deputado federal. Ele também possui histórico em pautas ambientais e de defesa do consumidor.

Na chapa vitoriosa, os suplentes de Renato Casagrande são Marcelo Coelho, do PP, como primeiro suplente, e Pastor Marcelo Ferreira, do PDT, como segundo suplente.

A trajetória de Evair de Melo no agronegócio e gestão

Evair de Melo, nascido em Conceição do Castelo em 1972, é o atual deputado federal e cumpre seu terceiro mandato na Câmara. Formado em administração de empresas e Técnica agrícola, ele possui MBA em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência técnica inclui a presidência do Incaper e do Consepa.

O Senado eleito também atuou como secretário municipal de Agricultura e de Meio Ambiente em Venda Nova do Imigrante. Entre as principais bandeiras defendidas por ele, destacam-se o fortalecimento da agricultura e do cooperativismo, além da defesa da segurança jurídica no campo e do direito de propriedade.

A chapa de Evair de Melo para o Senado conta com Dante Nicchio, do PL, como primeiro suplente, e Luiz Emanuel, do Republicanos, como segundo suplente.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais são os mandatos dos novos senadores? Os eleitos cumprirão um mandato de oito anos, que se inicia em 2027 e termina em 2035.

Quais partidos compõem a chapa de Renato Casagrande? A chapa é composta pelo PSB, com suplências do PP e do PDT.

Qual a formação acadêmica de Evair de Melo? Ele é formado em administração de empresas e possui formação técnica em agropecuária, além de MBA pela FGV.

Quais as principais pautas ambientais de Casagrande? O Senado eleito defende a criação de centrais de energia eólica e Política nacionais de resíduos sólidos.

Quem são os suplentes de Evair de Melo? Os suplentes são Dante Nicchio, do PL, e Luiz Emanuel, do Republicanos.