Margaret Hamilton, responsável pelo software que guiou o Apollo 11, morre aos 90

MIT confirmou que a cientista da computação morreu em 30 de setembro; ela liderou a equipe de software do programa Apollo e recebeu a Medalha Presidential da Liberdade.

A cientista da computação Margaret Hamilton, cuja equipe desenvolveu o software a bordo que guiou o módulo lunar do Apollo 11, morreu aos 90 anos, informou o Massachusetts Institute of Technology (MIT). Segundo o MIT, Hamilton faleceu em 30 de setembro.

Hamilton tornou-se conhecida por liderar a Software Engineering Division no MIT, onde trabalhou de 1959 até meados da década de 1970, e por coordenar a equipe responsável pelo software de voo do programa Apollo.

Carreira e papel no Apollo 11

No MIT, Hamilton gerenciou o desenvolvimento e os testes de todo o software embarcado que auxiliou os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin durante o pouso histórico na Lua. Em momentos próximos à aterrissagem do Apollo 11, o computador de bordo disparou um alarme indicando sobrecarga.

Segundo o MIT, a equipe de Hamilton previra esse tipo de erro e havia projetado um sistema de “priority-driven software” que interrompia tarefas de segundo plano e privilegiava as funções essenciais ao pouso. Uma fotografia histórica de 1969 mostra Hamilton ao lado de uma pilha impressa do código desenvolvido por sua equipe.

Em entrevista ao The Guardian citada pela reportagem, Hamilton disse que foi atraída pelo desafio e que foi a primeira programadora a entrar no projeto e a primeira mulher contratada pela equipe.

Reconhecimentos

Em 2016, o trabalho de Hamilton foi homenageado com a Medalha Presidential da Liberdade pelo então President Barack Obama. Na ocasião, Obama afirmou que Hamilton "simboliza aquela geração de mulheres não reconhecidas que ajudaram a levar a humanidade ao espaço", segundo BBC.

O MIT declarou: “Dizer que Hamilton foi uma pioneira — dizer que ela estava à frente de seu tempo — seria um eufemismo dramático”, em comentário sobre sua carreira.

Vida pessoal e legado

Margaret Hamilton nasceu em Indiana em 1936. Estudou matemática inicialmente na University of Michigan em 1955 e concluiu um bacharelado em matemática pelo Earlham College em 1958. Em 1959, mudou-se para Boston com o marido e começou a trabalhar no MIT para apoiar o marido durante seus estudos em direito, segundo BBC.

O Earlham College publicou em suas redes sociais que estava entristecido com a morte, agradecendo a oportunidade de ter celebrado as conquistas de Hamilton ao longo da vida. De acordo com o MIT, ela deixa uma filha, um genro, dois netos e quatro bisnetos.