Leilão da ANP movimenta R$ 3 bilhões com venda de 49 blocos de exploração de petróleo e gás

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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) movimentou o mercado nacional ao concluir o 6º ciclo da Oferta Permanente de Concessão. O evento resultou na venda de 49 blocos, garantindo um volume significativo de recursos para o setor energético brasileiro.
Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o montante de R$ 3 bilhões refere-se exclusivamente aos bônus de assinatura. Além disso, a expectativa é de que o setor receba um aporte de R$ 4,5 bilhões apenas na fase inicial de exploração dos contratos firmados.
Os 49 blocos arrematados estão estrategicamente espalhados por diversas regiões do Brasil. As áreas contempladas incluem as bacias de Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará, demonstrando o interesse das empresas em diferentes campos exploratórios.
Além dos blocos de exploração, o leilão incluiu três áreas com acumulações marginais, situadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul. Nestes casos, o bônus de R$ 1,5 bilhão gerou um ágio médio impressionante de 442%, refletindo a alta competitividade entre os participantes.
No mesmo dia, a ANP também promoveu o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção. Esta etapa focou especificamente no Polígono do Pré-Sal, onde sete dos 13 blocos ofertados foram arrematados com sucesso pelas empresas interessadas.
Este resultado marca um recorde para o leilão do pré-sal, superando o desempenho do 3º Ciclo, ocorrido em 2025, que havia licitado cinco áreas. Com esse novo movimento, a área exploratória sob regime de partilha cresceu 58%, totalizando 39,2 mil km².
Para as empresas que garantiram os blocos no 6º ciclo, o próximo passo decisivo é a formalização dos vínculos. A previsão oficial é de que a assinatura dos contratos de concessão ocorra até o dia até 26 de fevereiro de 2027.
O crescimento da área exploratória, que agora equivale a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro, reforça o papel estratégico do Brasil na produção global de hidrocarbonetos e a continuidade dos planos de longo prazo para o setor.
Qual foi o valor total arrecadado no leilão da ANP? O leilão arrecadou R$ 3 bilhões em bônus de assinatura pela venda de 49 blocos de exploração.
Qual a previsão de investimentos para a fase inicial? Estão previstos investimentos de R$ 4,5 bilhões somente na fase de exploração dos contratos.
Quantos blocos foram arrematados no pré-sal? No 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, sete dos 13 blocos ofertados foram arrematados.
Quando serão assinados os contratos? A assinatura dos contratos de concessão está prevista para acontecer até o dia até 26 de fevereiro de 2027.
Qual o impacto da expansão na área do pré-sal? Com os resultados recentes, a área exploratória sob regime de partilha aumentou 58%, alcançando 39,2 mil km².