Leilão da ANP movimenta R$ 3 bilhões com venda de 49 blocos de exploração de petróleo e gás

O leilão da ANP realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, consolidou um movimento expressivo no setor de energia, arrecadando R$ 3 bilhões em bônus.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) movimentou o mercado nacional ao concluir o 6º ciclo da Oferta Permanente de Concessão. O evento resultou na venda de 49 blocos, garantindo um volume significativo de recursos para o setor energético brasileiro.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o montante de R$ 3 bilhões refere-se exclusivamente aos bônus de assinatura. Além disso, a expectativa é de que o setor receba um aporte de R$ 4,5 bilhões apenas na fase inicial de exploração dos contratos firmados.

Distribuição dos blocos e áreas arrematadas

Os 49 blocos arrematados estão estrategicamente espalhados por diversas regiões do Brasil. As áreas contempladas incluem as bacias de Potiguar, Tacutu, Recôncavo, Parnaíba, Tucano Sul, Campos e Ceará, demonstrando o interesse das empresas em diferentes campos exploratórios.

Além dos blocos de exploração, o leilão incluiu três áreas com acumulações marginais, situadas nas bacias Potiguar e Tucano Sul. Nestes casos, o bônus de R$ 1,5 bilhão gerou um ágio médio impressionante de 442%, refletindo a alta competitividade entre os participantes.

Expansão recorde no Pré-Sal

No mesmo dia, a ANP também promoveu o 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção. Esta etapa focou especificamente no Polígono do Pré-Sal, onde sete dos 13 blocos ofertados foram arrematados com sucesso pelas empresas interessadas.

Este resultado marca um recorde para o leilão do pré-sal, superando o desempenho do 3º Ciclo, ocorrido em 2025, que havia licitado cinco áreas. Com esse novo movimento, a área exploratória sob regime de partilha cresceu 58%, totalizando 39,2 mil km².

Próximos passos e prazos contratuais

Para as empresas que garantiram os blocos no 6º ciclo, o próximo passo decisivo é a formalização dos vínculos. A previsão oficial é de que a assinatura dos contratos de concessão ocorra até o dia até 26 de fevereiro de 2027.

O crescimento da área exploratória, que agora equivale a cerca de 90% do território do estado do Rio de Janeiro, reforça o papel estratégico do Brasil na produção global de hidrocarbonetos e a continuidade dos planos de longo prazo para o setor.

Perguntas frequentes sobre o leilão

Qual foi o valor total arrecadado no leilão da ANP? O leilão arrecadou R$ 3 bilhões em bônus de assinatura pela venda de 49 blocos de exploração.

Qual a previsão de investimentos para a fase inicial? Estão previstos investimentos de R$ 4,5 bilhões somente na fase de exploração dos contratos.

Quantos blocos foram arrematados no pré-sal? No 4º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, sete dos 13 blocos ofertados foram arrematados.

Quando serão assinados os contratos? A assinatura dos contratos de concessão está prevista para acontecer até o dia até 26 de fevereiro de 2027.

Qual o impacto da expansão na área do pré-sal? Com os resultados recentes, a área exploratória sob regime de partilha aumentou 58%, alcançando 39,2 mil km².