Maria Clara Pacheco conquista ouro em Paris e reafirma domínio absoluto no Grand Prix de taekwondo

Com uma performance impecável nos tatames de Paris, a brasileira Maria Clara Pacheco garantiu o lugar mais alto do pódio na terceira etapa do Grand Prix Series 2026, consolidando seu excelente momento no esporte.

A campeã mundial de taekwondo, Maria Clara Pacheco, brilhou na França neste sábado (10). A atleta paulista, que ocupa o posto de número 1 do mundo, superou a jordaniana Fadia Khirfan, terceira colocada no ranking, com um placar contundente de 2 rounds a 0.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, os parciais de 14-3 e 16-5 demonstraram a superioridade da brasileira durante a final da categoria até 57 quilos. Com este resultado, ela mantém uma sequência vitoriosa impressionante na temporada.

Trajetória vitoriosa até a medalha de ouro

Para chegar ao título em Paris, Maria Clara Pacheco precisou superar desafios importantes. A caminhada começou com uma vitória nas oitavas de final contra Kanelya Carabin. Na sequência, a brasileira venceu a iraniana Nahid Kiyanichandeh, que foi vice-campeã olímpica em Paris 2024.

Na semifinal, a atleta brasileira não encontrou dificuldades para derrotar a cazaque Mariya Sevostyanova, garantindo seu lugar na disputa pelo ouro. Vale lembrar que Maria Clara já havia conquistado as etapas anteriores do Grand Prix em Roma e Muju.

Detalhes da decisão e superação física

No combate final, Maria Clara Pacheco tomou a dianteira logo no primeiro round, beneficiada por duas punições aplicadas à adversária. Ela ampliou a vantagem com um golpe certeiro na cabeça, fechando o round inicial com 5 a 2 no placar.

No segundo round, a brasileira abriu 6 a 0. Apesar de uma breve reação da jordaniana nos segundos finais, Maria Clara manteve o controle e garantiu a vitória por 6 a 4, consolidando seu status de fenômeno do taekwondo.

Retorno triunfal após cirurgia

O desempenho atual de Maria Clara é ainda mais notável considerando o histórico recente de saúde da atleta. Em fevereiro deste ano, ela passou por uma cirurgia no quadril, retornando às competições apenas quatro meses depois.

Desde que voltou aos tatames, a brasileira acumulou o ouro no Grand Prix de Roma, além de vitórias nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina, e no Aberto do Brasil, realizado na cidade de Londrina, no Paraná.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi a categoria de peso da vitória de Maria Clara Pacheco? A atleta competiu e venceu na categoria até 57 quilos.

Quem foi a adversária na final do Grand Prix? A adversária foi a jordaniana Fadia Khirfan, que é a terceira colocada no ranking mundial.

Quais outras etapas do Grand Prix a brasileira venceu em 2026? Maria Clara venceu anteriormente as etapas de Roma, na Itália, e Muju, na Coreia do Sul.

A atleta enfrentou algum problema de saúde recente? Sim, em fevereiro de 2026, ela passou por uma cirurgia no quadril antes de retomar sua vitoriosa agenda de competições.

Qual o ranking atual da brasileira no taekwondo? Maria Clara Pacheco ocupa atualmente a posição de número 1 do mundo na modalidade.