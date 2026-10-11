Corpo de Bombeiros abre 120 vagas para curso de guarda-vidas voluntário no Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná abriu inscrições para o curso de formação de Guarda-Vidas Civil Voluntário, visando reforçar a segurança nas praias e balneários durante a temporada 2026/2027.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o programa oferece 120 vagas distribuídas entre cinco municípios paranaenses. Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial da instituição até a próxima sexta-feira, dia 16 de outubro.

Essa é uma oportunidade para quem deseja colaborar com a segurança pública em águas abertas ou interiores. A seleção exige o cumprimento de requisitos específicos e a aprovação em testes físicos e médicos, conforme detalhado no edital do Corpo de Bombeiros.

Abaixo, detalhamos as condições, os locais de atuação e o funcionamento do processo seletivo para quem deseja se tornar um guarda-vidas voluntário no estado.

Quem pode participar e como se inscrever

Para concorrer a uma das 120 vagas, o candidato deve ter entre 18 e ao menos 50 anos completos até o início do curso, possuir ensino médio completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e não apresentar antecedentes criminais. Além disso, é necessário não ter sido desligado do programa por questões disciplinares nos últimos três anos.

A inscrição é feita através do portal oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, onde o candidato escolhe apenas um município e uma modalidade de interesse. É importante ressaltar que a realização do curso em cada localidade depende do preenchimento de, no mínimo, ao menos 50% das vagas oferecidas.

Etapas de seleção e exigências físicas

O processo de seleção é rigoroso e inclui avaliação física, entrega de documentos e exames médicos. Os candidatos devem apresentar atestado médico de aptidão física e um atestado dermatológico específico para atividades em piscina. As provas envolvem exercícios de resistência e explosão física.

Os locais de formação incluem Matinhos, Guaratuba, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Umuarama. O início das aulas está previsto para o dia 30 de novembro. Como não há oferta de alojamento, o voluntário deve possuir residência no local ou meios próprios de deslocamento.

Ajuda de custo e áreas de atuação

Durante o estágio, os Voluntário recebem fardamento e uma ajuda de custo diária. De acordo com a fonte, o valor varia conforme a carga horária: R$ 165 para 6 horas, R$ 220 para 8 horas e R$ 330 para 12 horas de trabalho. A escala é definida conforme a necessidade da corporação.

Os formados em Matinhos poderão atuar em Pontal do Paraná e na Ilha do Mel, enquanto os de Umuarama podem ser designados para Porto Rico. Após o estágio, os profissionais passam a integrar um banco de talentos disponível para convocações futuras, indo além da Operação Verão Maior Paraná.

Perguntas Frequentes

1. Até Quanto posso me inscrever para ser guarda-vidas voluntário?As inscrições seguem abertas até a próxima sexta-feira, dia 16 de outubro de 2026.

2. Quais são os requisitos de idade?

É necessário ter entre 18 e 50 anos até a data prevista para o início do curso.

3. O curso oferece alojamento?

Não. Os participantes precisam morar no município escolhido ou arcar com os custos de seu próprio deslocamento.

4. Existe ajuda de custo para os Voluntário?Sim, o valor da ajuda de custo varia de R$ 165 a R$ 330, dependendo do turno de trabalho realizado (6, 8 ou 12 horas).

5. Onde posso tirar dúvidas sobre o edital?

Dúvidas podem ser encaminhadas diretamente para o e-mail oficial: concurso-gvc2026@cbm.pr.gov.br.