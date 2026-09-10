MEC define novas regras para férias escolares durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

O Ministério da Educação, o MEC, oficializou as diretrizes que vão orientar as redes de ensino de todo o Brasil durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, garantindo organização para o período do evento.

O governo federal estabeleceu como as escolas, tanto públicas quanto privadas, devem organizar o recesso escolar de meio de ano durante a realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA. O torneio, que acontece no Brasil, contará com 64 partidas disputadas entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, reunindo 32 seleções de todo o mundo.

Esta é a primeira vez que a competição ocorre em um país da América do Sul, com jogos distribuídos em oito estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A medida busca oferecer segurança jurídica e uniformidade para o calendário escolar em um momento de grande movimentação no país, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação.

Impacto nas cidades-sede e autonomia regional

As regras dividem o impacto do calendário de 2027 conforme a localização das unidades de ensino. Nas oito cidades-sede e nos cerca de 174 municípios que compõem suas regiões metropolitanas ou áreas de influência direta, os sistemas de ensino deverão ajustar o recesso do primeiro semestre para coincidir com o período da competição.

Para as demais redes estaduais e municipais que não estão localizadas nessas áreas de influência direta, o MEC conferiu autonomia para decidir sobre as mudanças. Nessas regiões, os gestores devem avaliar as necessidades educacionais, socioeconômicas e até climáticas locais para definir se farão ou não a adequação das férias ao cronograma do campeonato mundial de futebol Feminina.

Segurança jurídica e cumprimento da LDB

As orientações estão detalhadas no Parecer CNE/CEB nº 7/2026, do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado pelo MEC no dia 8 de setembro. O objetivo principal é permitir que estudantes e profissionais da educação possam acompanhar os jogos, além de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana ao reduzir o fluxo de pessoas em dias de partidas.

Isso significa que, mesmo com os ajustes para a Copa, as escolas permanecem obrigadas a cumprir os 200 dias letivos e a carga horária mínima anual exigida por lei, norma que também se estende aos cursos de qualificação e educação profissional técnica de nível médio.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o calendário escolar

1. As escolas são obrigadas a mudar as férias em todo o Brasil?

Não. Apenas as cidades-sede e municípios com influência direta têm a diretriz de ajustar o recesso. As outras redes possuem autonomia para decidir.

2. A carga horária anual será reduzida por causa da Copa?

Não. O MEC deixou claro que o cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária mínima anual da LDB continua sendo obrigatório para todas as instituições.

3. Quais estados receberão jogos da Copa do Mundo Feminina?

Os jogos ocorrerão em Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e no Distrito Federal.

4. Quem definiu essas novas regras para as escolas?

As diretrizes foram estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CEB nº 7/2026, e homologadas pelo Ministério da Educação.

5. O que acontece com cursos técnicos e de qualificação?

As normas de adequação do calendário também se aplicam aos cursos de qualificação profissional e de educação profissional técnica de nível médio previstos na LDB.