Caiado é internado em São Paulo para tratar faringite aguda e suspende agenda de campanha

Internação visa acelerar a recuperação de Caiado após diagnóstico de faringite aguda em São Paulo

O candidato Caiado foi internado em uma unidade de saúde em São Paulo para realizar o tratamento de um quadro de faringite aguda. A medida foi adotada para garantir que o político receba os cuidados médicos necessários com maior rapidez.

Segundo nota oficial divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a equipe médica optou pela administração de medicação intravenosa. O objetivo central é permitir que ele retome suas atividades de campanha o quanto antes.

A nota técnica sobre o estado de saúde do candidato foi assinada pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar. O documento reforça que a internação é um procedimento estratégico para o pronto restabelecimento das condições físicas de Caiado.

Impacto na agenda de campanha

Devido à necessidade de cuidados médicos em ambiente hospitalar, toda a agenda de compromissos que estava prevista para esta quinta-feira precisou ser cancelada pela equipe de campanha.

Na programação original, o candidato tinha uma visita agendada para o período da manhã ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil, localizado na cidade de Vinhedo, no interior paulista.

Compromissos noturnos também foram afetados

Além da visita ao interior do estado, o cronograma de atividades para esta quinta-feira incluía a participação de Caiado em uma sabatina na capital paulista durante o período da noite.

A assessoria de imprensa do candidato confirmou que, devido à internação para tratar a faringite aguda, este compromisso também não será realizado, priorizando o repouso e a eficácia do tratamento clínico indicado.

Perguntas frequentes sobre o estado de saúde

Por que Caiado foi internado? O candidato foi internado em São Paulo para tratar um quadro de faringite aguda, recebendo medicação intravenosa.

Qual a previsão de alta? A nota oficial não estipula uma data de alta, focando apenas no objetivo de acelerar a recuperação para o retorno da campanha.

Quem é a médica responsável pelo caso? O boletim médico foi Assinada pela médica Ludihmila Abrahão Hajjar.

Quais compromissos foram cancelados? A visita ao Centro de Inteligência em Vinhedo e a sabatina na capital paulista, ambos previstos para esta quinta-feira, foram cancelados.

A campanha vai continuar? Sim, a assessoria informou que o objetivo da internação é justamente permitir que o candidato retome seus compromissos o mais breve possível.