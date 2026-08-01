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Medicamento à base de paracetamol é suspenso após contaminação por bolor

Medicamento à base de paracetamol é suspenso após contaminação por bolor

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Medicamento à base de paracetamol é suspenso após contaminação por bolor
Paramol: lote de medicamento indicado para reduzir a febre e aliviar dores é suspenso por suspeita de contaminação (Getty Images/Reprodução)

Paramol: lote de medicamento indicado para reduzir a febre e aliviar dores é suspenso por suspeita de contaminação (Getty Images/Reprodução)
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quinta-feira, 30, o uso de um lote do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela empresa Belfar Ltda. A medida inclui apenas o lote de número 114053, cujas caixas possuem 200 comprimidos.

Segundo a resolução, publicada no Diário Oficial da União, o lote indicado apresenta comprimidos com aparência sugestiva de contaminação por bolor, popularmente conhecido como mofo.

A medida suspendeu a distribuição, comércio e uso do lote em questão. De acordo com a agência, todas as unidades do lote serão recolhidas.

O Paramol é um medicamento à base de paracetamol, indicado para reduzir a febre e aliviar dores leves a moderadas, como dores de cabeça, dores musculares ou dor de dente.

A recomendação da Anvisa para quem possuir uma unidade do lote 114053 em casa é interromper o uso e procurar orientação médica ou ajuda do farmacêutico para a substituição por outro medicamento.

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Além disso, eventuais orientações sobre ressarcimento devem ser consultadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante.

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

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Corinthia Mes

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