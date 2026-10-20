Cinco médicos da rede municipal de Curitiba foram homenageados pela atuação exemplar durante a invasão do CMEI São Braz, ocorrida no dia 9 de outubro.

A cerimônia de reconhecimento aconteceu nesta segunda-feira (19), no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns. O evento celebrou o Dia do Médico, comemorado no último domingo, e destacou profissionais que demonstraram coragem e dedicação em situações de crise.

Os homenageados fazem parte das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram fundamentais na logística de socorro quando um homem invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil e manteve 13 crianças como reféns.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a mobilização no dia da invasão contou com seis ambulâncias de prontidão, prontas para atender a qualquer eventualidade envolvendo as crianças ou a equipe escolar.

Atuação voluntária e agilidade no socorro

Durante a ocorrência, cinco médicos se deslocaram até o local para prestar apoio imediato, sendo que parte desses profissionais estava fora do horário de expediente. A presença Médico foi decisiva para a avaliação clínica das crianças logo após a intervenção policial, garantindo que fossem retiradas da unidade com segurança.

O médico Márcio Nogarolli representou o grupo durante a homenagem. Ele expressou gratidão ao receber o reconhecimento em nome de seus colegas, reforçando o orgulho de pertencer à equipe que atuou no CMEI São Braz em um momento de tanta tensão para a comunidade escolar.

Profissionais reconhecidos pela rede municipal

Além de Nogarolli, os médicos homenageados pela dedicação no caso foram Guilherme Roberto Zammar, Hellen Tatiane de Pontes, Luis Eduardo Gloss de Morais Marquardt e Timóteo Manasses Monteiro da Silva Rodrigues. O reconhecimento foi promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em parceria com a Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

Ao todo, 25 profissionais da rede municipal de Curitiba foram premiados na cerimônia. A rede de saúde da capital paranaense, que contava com 1.908 médicos em setembro de 2026, integra o programa Cuidar de Quem Cuida, focado no bem-estar dos servidores do SUS.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a homenagem

Quem foram os médicos homenageados?

Os cinco profissionais que atuaram no CMEI São Braz foram Guilherme Roberto Zammar, Hellen Tatiane de Pontes, Luis Eduardo Gloss de Morais Marquardt, Márcio Nogarolli e Timóteo Manasses Monteiro da Silva Rodrigues.

Qual foi a importância da atuação deles?

Eles realizaram a avaliação das crianças e auxiliaram na retirada segura dos alunos após a invasão e a subsequente intervenção policial.

A homenagem foi exclusiva para o caso do CMEI?Não, a cerimônia celebrou o Dia do Médico e homenageou, ao todo, 25 profissionais da rede municipal de Curitiba por diferentes Serviço prestados.

Qual órgão realizou o evento?

A homenagem foi promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) com o apoio da Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas).

O que é o programa Cuidar de Quem Cuida?

É uma iniciativa voltada à valorização, ao bem-estar e à qualidade de vida dos profissionais que atuam no SUS Curitiba, incluindo palestras sobre saúde e carreira.