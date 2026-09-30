Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio dispara para R$ 75 milhões: veja os números sorteados

A Mega-Sena acumulou e o próximo sorteio promete agitar os apostadores brasileiros com um prêmio estimado em R$ 75 milhões após ninguém levar a faixa principal.

O concurso 3.064 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29), não teve nenhum apostador que acertasse as seis dezenas sorteadas. Com isso, o valor que já era expressivo ficou ainda maior, acumulando para o próximo certame.

Os números sorteados no concurso 3.064

Os números que saíram no globo nesta terça-feira foram: 04 – 10 – 20 – 25 – 27 – 48. Mesmo sem o ganhador do prêmio máximo, milhares de brasileiros foram premiados ao acertarem parte da combinação vencedora.

De acordo com os dados oficiais, 82 apostas conseguiram acertar cinco dezenas, garantindo para cada ganhador o valor de R$ 24.039,44.

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena

Para quem deseja tentar a sorte e concorrer aos R$ 75 milhões, as apostas já estão liberadas. O prazo final para registrar o seu jogo é até as 20h do dia 1º de outubro, quinta-feira, seguindo o horário oficial de Brasília.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada em todo o território nacional. Para maior comodidade, os jogadores também podem utilizar o site oficial ou o aplicativo da Caixa para realizar suas apostas de forma online.

Informações importantes sobre a Apostas simples

Para aqueles que buscam apenas realizar o jogo básico, a Apostas simples, que consiste na marcação de seis dezenas, mantém o custo fixo de R$ 6. É fundamental conferir os números antes de confirmar a transação.

Lembre-se sempre de conferir o bilhete e guardar o comprovante em local seguro. Em caso de premiação, ele é o documento essencial para que o valor seja retirado nas unidades lotéricas ou agências da Caixa, dependendo do montante ganho.

Perguntas frequentes sobre o sorteio

Qual é o valor acumulado para o próximo sorteio da Mega-Sena? O prêmio está estimado em R$ 75 milhões após o acúmulo do concurso 3.064.

Quais foram as dezenas sorteadas no concurso 3.064? Os números sorteados foram 04, 10, 20, 25, 27 e 48.

Até quando posso fazer minha Apostas para o próximo concurso? As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (1º).

Quanto custa uma Apostas simples na Mega-Sena? A Apostas simples, composta por seis números, custa R$ 6.

Onde posso realizar minha Apostas de forma online? Você pode Apostas através do site oficial da Caixa ou pelo aplicativo de loterias da instituição.