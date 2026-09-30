Nova lei estabelece regras rígidas para vigilância sanitária em hospitais públicos e privados no Brasil

A nova lei federal impõe diretrizes rigorosas para a avaliação periódica da vigilância sanitária em unidades de saúde de todo o país, visando elevar a qualidade dos serviços.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.524/26, que cria um sistema de avaliação constante para hospitais públicos e privados. A medida busca garantir que todas as instituições sigam critérios rigorosos de segurança e atendimento ao paciente.

A proposta teve origem no Projeto de Lei 287/24, aprovado pela Câmara dos Deputados no início de setembro. Conforme informação divulgada pela Agência Câmara, a nova legislação é um desdobramento de debates sobre a necessidade de aprimorar o sistema de saúde brasileiro.

O Deputados Márcio Jerry, relator do texto, destacou que a iniciativa busca evitar que cidadãos enfrentem problemas graves no atendimento hospitalar. A norma reflete a preocupação com a segurança e a eficiência das estruturas de saúde em todo o território nacional.

Penalidades para prestadores privados

Para assegurar o cumprimento das normas, a lei estabelece punições severas para prestadores de serviços privados. Aqueles que não seguirem os padrões de qualidade definidos estarão sujeitos a uma multa diária de R$ 5 mil.

Diretrizes de qualidade obrigatórias

Os hospitais deverão adaptar seus processos para atender aos novos atributos de qualificação. As diretrizes exigem a adoção de tratamentos baseados em comprovação científica e mecanismos efetivos para a prevenção de doenças e recuperação da saúde.

Além disso, as instituições devem manter um corpo técnico e estruturas físicas em quantidade suficiente para garantir atendimentos céleres.

Equidade e normas regulatórias

Para manter a conformidade, os estabelecimentos precisarão seguir rigorosamente as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), garantindo a padronização dos serviços em todo o país.

Perguntas Frequentes

Quem está sujeito à nova lei de vigilância sanitária?

A lei abrange todos os hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, em todo o território nacional.

Qual o valor da multa por descumprimento das normas?

Prestadores privados podem ser multados em R$ 5 mil por dia, valor que pode ser elevado em até 100 vezes conforme a gravidade da situação.

A multa substitui a responsabilidade civil do hospital?

Não. A aplicação da multa é feita sem prejuízo de outras responsabilidades civis por danos à saúde do paciente ou descumprimento de normas do consumidor.

Quais agências reguladoras devem ser seguidas?

As instituições devem cumprir as normas estabelecidas pela Anvisa e pela ANS.

Qual o principal objetivo da Lei 15.524/26?

O objetivo é garantir a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde por meio de avaliações periódicas e padrões rigorosos de atendimento.