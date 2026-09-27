Mega-Sena 3063 acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões, mas apostas do Paraná garantem prêmios superiores a mais de R$ 70 mil

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, o concurso 3063 da Mega-Sena trouxe sorte para apostadores paranaenses que faturaram prêmios de cinco dezenas

O sorteio da Mega-Sena 3063, realizado neste domingo (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou com o prêmio principal acumulado. Nenhuma Apostas conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas, elevando a expectativa para o próximo concurso.

As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. Com o acúmulo, a estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (29), é de um prêmio de R$ 52 milhões.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, embora o prêmio máximo tenha ficado acumulado, 29 apostas em todo o país acertaram a quina e levaram R$ 73.111,35 cada, sendo que três desses bilhetes foram registrados no Paraná.

Detalhes das apostas premiadas no Paraná

O estado do Paraná teve um desempenho de destaque nesta rodada. Somados, os três bilhetes premiados no estado garantiram aos apostadores um montante total de R$ 219.333,98, reforçando a participação paranaense entre os ganhadores da quina.

Em Apucarana, uma Apostas simples feita na Mundial Loterias cravou cinco números e garantiu o prêmio de R$ 73.111,35. O mesmo valor foi conquistado por uma Apostas simples realizada de forma digital em Londrina.

Já em Guarapuava, a sorte chegou por meio de um bolão com oito cotas registrado na Bagatoli Loterias. O grupo acertou cinco dezenas e o prêmio destinado à Apostas foi de R$ 73.111,28, dividindo o valor entre os participantes.

Resumo da premiação e Próximo passos

Além dos ganhadores da quina, o concurso 3063 premiou 2.642 apostas que acertaram quatro números, cada uma recebendo R$ 1.322,81. O prêmio acumulado atual para a faixa principal está em R$ 43.527.211,47.

A Caixa também informou que existem valores reservados para concursos especiais. Isso inclui R$ 12.180.184,91 destinados ao concurso de final zero ou cinco, além de R$ 80.426.866,22 acumulados para o sorteio especial da modalidade.

Perguntas frequentes sobre o sorteio

Qual foi o valor do prêmio principal para o próximo sorteio? O prêmio estimado é de R$ 52 milhões para quem acertar as seis dezenas na terça-feira (29).

Quantas apostas acertaram a quina no Brasil? Ao todo, 29 apostas acertaram cinco números e levaram, cada uma, o prêmio de R$ 73.111,35.

Quais cidades paranaenses foram premiadas? As apostas premiadas na quina foram registradas em Apucarana, Londrina e Guarapuava.

Qual é o valor para quem acertou quatro números? Cada uma das 2.642 apostas que acertaram a quadra recebeu o valor de R$ 1.322,81.

Quando será o próximo concurso da Mega-Sena? O próximo sorteio da Mega-Sena está programado para ocorrer na terça-feira (29).