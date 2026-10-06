Messi se despede da seleção e amplia atuação como dono e empresário

Messi fará seu 208º jogo pela Argentina e amplia atuação como dono de clubes e empresário

O jogador anunciou a aposentadoria da seleção em 31 de agosto, seis semanas após a derrota na final da Copa do Mundo contra a Espanha. O treinador Lionel Scaloni afirmou que, se Messi quiser seguir, poderá, mas a reportagem indica que esse capítulo parece encerrado.

Continuidade no clube e contrato com o Inter Miami

A carreira em clubes de Messi segue vigente: o contrato com o Inter Miami vai até o final da temporada de 2028 e é revisado ano a ano, conforme a BBC. Pessoas próximas dizem não esperar que ele deixe o futebol antes do término do vínculo; a reportagem acrescenta que é bastante provável que ele renove caso se sinta apto mental e fisicamente.

Projeto como dono e ligação com clubes espanhóis

Messi tem mostrado preferência por um papel de proprietário em vez de treinador, segundo a BBC, e pretende ficar envolvido nas decisões dos clubes em que participar. Em abril ele comprou a UE Cornella, e em 1º de outubro o CD Eldense anunciou Messi como novo proprietário, sujeito à autorização do Conselho Superior de Desporto da Espanha (CSD).

A Eldense será o centro da operação futebolística do jogador. O clube contratou Javi Calleja como treinador com a meta, nesta temporada, de evitar o rebaixamento. A reportagem relata que, por ora, Messi acompanha as partidas do Eldense pelo computador e que sua presença como dono atraiu patrocinadores; após a vitória sobre o Real Oviedo por 4 a 1, sua primeira mensagem como proprietário foi um post no Instagram com a legenda “Aupa Deportivo”.

Em parceria com Luis Suárez, Messi fundou em maio de 2025 o Deportivo LSM, no Uruguay, que conquistou o acesso à terceira divisão do país na primeira temporada. A ideia de montar uma rede maior de clubes foi discutida, mas os custos necessários esfriaram esse plano, segundo a BBC.

Negócios fora do campo e legado empresarial

A reportagem da BBC relata que Messi também ampliou significativamente seu portfólio fora do futebol. A Forbes estimou o patrimônio líquido em cerca de $1.1bn em junho, com ganhos de aproximadamente $140m no ano anterior, entre futebol e negócios.

Entre os empreendimentos citados estão um contrato vitalício com a Adidas assinado em 2017; a rede MiM Hotels, formada por seis propriedades boutique de Ibiza a Andorra, administradas pela Meliá sob um acordo de arrendamento desde 1º de novembro de 2025; um investimento em um conjunto residencial chamado Carrasco M em Rosario; participação na cadeia de restaurantes El Club de la Milanesa, com planos para abrir unidades na Catalunha; e uma linha de mate em parceria com a Stanley.

A atuação empresarial da família teve papel do pai, Jorge Messi, que cuidou inicialmente dos negócios e morreu em agosto aos 68 anos, segundo a BBC. A reportagem menciona que conselhos antigos do pai levaram a família a problemas com a autoridade fiscal espanhola no passado. Hoje, Messi confia em profissionais próximos e mantém um filtro rigoroso sobre as propostas comerciais.

Em uma fala citada pela BBC durante o America Business Forum, Messi disse: “Business is something that interests me. I would like to keep learning because I know nothing and I am just starting out”, declaração que a reportagem traduz e contextualiza como interesse em aprender sobre negócios enquanto equilibra sua carreira no futebol.

Segundo a BBC, o futuro imediato de Messi combinará a continuidade no clube e a consolidação de investimentos esportivos e comerciais, com foco em Europe e Miami, onde também terá participação no Inter Miami quando se aposentar do jogo.