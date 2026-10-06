Bebê prematura para de respirar após engasgar durante amamentação e é salva por policial de folga em Dois Vizinhos

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma bebê prematura foi salva por um policial civil que estava de folga após parar de respirar ao engasgar durante a amamentação, em Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná.
Segundo a delegada Amanda Kutzner, Júlia e a irmã gêmea, Luísa, nasceram com 32 semanas de gestação. Enquanto as duas eram amamentadas pelos pais, Júlia se engasgou e apresentou dificuldade para respirar. Os pais saíram em busca de ajuda e começaram a pedir socorro na rua.
O policial civil Álvaro Machado, que estava de folga em casa, ouviu os pedidos de socorro, saiu para verificar e, ao perceber que a bebê não respirava, iniciou manobras de desengasgo. Após algumas tentativas, Júlia voltou a respirar e começou a chorar, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.
Depois do procedimento, o filho do policial levou a mãe e a criança ao hospital, onde a equipe de emergência atendeu Júlia. A Polícia Civil informou que os médicos constataram que a bebê estava bem; ela permaneceu em observação e posteriormente recebeu alta.