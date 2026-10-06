Bebê prematura para de respirar após engasgar durante amamentação e é salva por policial de folga em Dois Vizinhos

Em Dois Vizinhos (PR), a bebê Júlia, uma das gêmeas nascidas com 32 semanas, parou de respirar após engasgar; o policial Álvaro Machado, de folga, conseguiu reanimá‑la

Uma bebê prematura foi salva por um policial civil que estava de folga após parar de respirar ao engasgar durante a amamentação, em Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná.

Segundo a delegada Amanda Kutzner, Júlia e a irmã gêmea, Luísa, nasceram com 32 semanas de gestação. Enquanto as duas eram amamentadas pelos pais, Júlia se engasgou e apresentou dificuldade para respirar. Os pais saíram em busca de ajuda e começaram a pedir socorro na rua.

Intervenção do policial

O policial civil Álvaro Machado, que estava de folga em casa, ouviu os pedidos de socorro, saiu para verificar e, ao perceber que a bebê não respirava, iniciou manobras de desengasgo. Após algumas tentativas, Júlia voltou a respirar e começou a chorar, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.

Atendimento médico e desfecho

Depois do procedimento, o filho do policial levou a mãe e a criança ao hospital, onde a equipe de emergência atendeu Júlia. A Polícia Civil informou que os médicos constataram que a bebê estava bem; ela permaneceu em observação e posteriormente recebeu alta.