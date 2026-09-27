Incêndio em casa abandonada assusta moradores em Almirante Tamandaré após parte da estrutura desabar

Incêndio em residência abandonada mobiliza equipes de socorro em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, após vizinhos notarem chamas intensas.

Um incêndio de Grande proporções destruiu parte de uma casa mista, composta por madeira e alvenaria, na noite do último sábado (26). O incidente ocorreu na Rua Canadá, localizada no bairro Monte Santo, em Almirante Tamandaré.

O chamado de emergência foi registrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21h30. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a residência estava abandonada no momento do ocorrido, o que impediu que houvesse vítimas no local.

Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para outras casas vizinhas, embora parte da estrutura da residência tenha desabado durante o combate ao sinistro.

Dinâmica do combate ao fogo

A aspirante Magalhães, representante do Corpo de Bombeiros, relatou que foram os moradores da região que perceberam o início do incêndio e acionaram as autoridades. Quando a guarnição chegou ao endereço, as chamas já estavam em estágio generalizado.

Situação do imóvel e investigação

Dados colhidos pelas equipes indicam que a proprietária do imóvel está atualmente internada em uma clínica de recuperação em Curitiba. Por conta dessa situação, a casa permanecia vazia

As causas que deram início ao incêndio ainda são desconhecidas. As autoridades trabalham com duas linhas de investigação principais, sendo a possibilidade de um curto-circuito ou falha na rede elétrica, ou ainda a suspeita de que o fogo tenha sido iniciado de forma criminosa.

Perguntas frequentes sobre o incêndio

Houve feridos no incêndio em Almirante Tamandaré? Não, o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve vítimas, já que a casa estava abandonada no momento do sinistro.

O que causou o fogo na residência? A causa ainda é incerta. As autoridades investigam se o início do incêndio foi provocado por um problema elétrico ou por uma ação criminosa.

A casa estava ocupada quando o fogo começou? Não. Conforme apurado, a proprietária está internada em uma clínica de recuperação em Curitiba, mantendo o imóvel vazio.

O fogo atingiu outras casas na vizinhança? Não. A rápida atuação do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas se propagassem para os imóveis vizinhos, preservando as casas próximas.

Qual foi a extensão dos danos na estrutura? O incêndio destruiu cômodos da casa mista e causou o desabamento de parte da estrutura, devido ao comprometimento dos materiais de madeira e alvenaria.