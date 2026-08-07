Ministério Público denuncia vereadora de Curitiba por crime de xenofobia após fala contra colega cearense em sessão

O Ministério Público do Paraná denunciou a vereadora Delegada Tathiana Guzella por crime de xenofobia, após declarações polêmicas contra a vereadora Vanda de Assis.

A polêmica teve início durante uma sessão na Câmara Municipal de Curitiba, quando as parlamentares discutiam um projeto voltado para a população de rua. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional devido ao teor das falas.

O episódio levanta um debate urgente sobre o respeito à diversidade regional e a conduta de agentes públicos. As informações sobre o caso foram divulgadas pelo g1, que acompanhou os desdobramentos da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A seguir, entenda os detalhes da acusação, a defesa da vereadora denunciada e como a Câmara Municipal de Curitiba pretende conduzir as investigações sobre o caso de xenofobia.

Entenda a denúncia do Ministério Público

Segundo o MPPR, a denúncia contra a vereadora Delegada Tathiana Guzella foi formalizada na última quinta-feira. O órgão aponta que a parlamentar cometeu o crime de discriminação ou preconceito de procedência nacional ao dirigir ataques à vereadora Vanda de Assis, que é natural de Campos Sales, no Ceará.

Durante a sessão, Guzella questionou a colega, perguntando por que ela não voltava para o Ceará e afirmando que ela teria vindo apenas para encher o saco em Curitiba. Para o Ministério Público, a fala teve a clara intenção de humilhar a vítima e a população cearense.

Pedidos de indenização e medidas legais

Além da denúncia criminal, o MP solicitou que a vereadora pague 20 salários mínimos de indenização por danos morais à vereadora Vanda de Assis. O valor atualizado gira em torno de R$ 32.420, conforme os cálculos dos promotores.

O órgão também pediu uma reparação por dano moral coletivo no valor de 40 salários mínimos, cerca de R$ 64.840. Esse montante seria destinado ao Fundo Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, visando reparar o impacto social da fala.

O posicionamento da defesa

Em nota oficial, a vereadora Delegada Tathiana Guzella declarou que recebeu a denúncia com surpresa, mas afirmou estar serena. Ela reforçou que sua intenção não foi xenofóbica, mas puramente política, voltada para o debate de teses do projeto de lei em discussão.

Guzella argumentou que sua fala foi interrompida antes da conclusão do raciocínio e garantiu que se manifestará nos autos do processo assim que for formalmente citada pela Justiça. A parlamentar sustenta sua inocência diante das acusações apresentadas.

Desdobramentos na Câmara Municipal

A vereadora Vanda de Assis afirmou que a prática é crime e que não aceitará nenhum tipo de xenofobia. Ela destacou ser a primeira vereadora nordestina eleita em Curitiba e prometeu combater esse tipo de comportamento no parlamento.

A Câmara informou que recebeu cinco representações sobre o caso. A Mesa Diretora deve deliberar sobre a admissibilidade dos pedidos na próxima quarta-feira. Devido ao cargo de corregedora ocupado por Guzella, o processo será conduzido pelo vice-corregedor.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Por que a vereadora foi denunciada pelo Ministério Público?

Ela foi denunciada por crime de preconceito de procedência nacional, após fazer comentários considerados xenofóbicos contra uma colega cearense.

2. O que a vereadora disse na Câmara?

Ela questionou a vereadora Vanda de Assis sobre por que ela não voltava para o Ceará, afirmando que a colega teria vindo a Curitiba apenas para encher o saco.

3. Qual a punição solicitada pelo MP?

O MP pediu condenação criminal e indenizações por danos morais, totalizando cerca de R$ 97 mil, entre danos individuais e coletivos.

4. Qual a defesa da parlamentar?

Ela alega que sua fala foi de natureza política, voltada ao debate do projeto, e nega qualquer intenção xenofóbica, afirmando que seu pensamento foi interrompido.

5. A Câmara de Curitiba vai investigar o caso?

Sim, a Câmara recebeu representações e a Mesa Diretora analisará a admissibilidade dos procedimentos na próxima quarta-feira.