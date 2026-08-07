Via Campo reforça segurança com 10 bases de atendimento 24 horas para garantir socorro rápido e conforto aos motoristas nas rodovias do Paraná

A Via Campo implementou uma rede de 10 bases de serviço para oferecer suporte ininterrupto e garantir mais segurança aos usuários em 432 quilômetros de rodovias no estado do Paraná.

Quem percorre as estradas brasileiras sabe que qualquer imprevisto pode transformar uma viagem tranquila em uma situação de estresse, exigindo rapidez e eficiência no socorro. Para minimizar esses riscos, a infraestrutura nas rodovias tornou-se um diferencial competitivo e essencial para a segurança viária.

A operação de atendimento nas rodovias do Lote 5, administradas pela Via Campo, funciona de forma ininterrupta, garantindo que o suporte esteja disponível a qualquer hora do dia ou da noite. O foco principal é assegurar que o condutor nunca se sinta desamparado durante o trajeto.

Conforme informações divulgadas pela Via Campo, a concessionária mantém 10 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário, conhecidas como SAUs, distribuídas estrategicamente ao longo de todo o trecho sob sua responsabilidade, visando um atendimento ágil e eficaz.

Estrutura completa para apoio ao viajante

Os pontos de Serviço de Atendimento ao Usuário não servem apenas para emergências, mas funcionam como verdadeiras bases de apoio ao motorista. Nesses locais, os viajantes encontram banheiros, água potável, fraldário, estacionamento e áreas de descanso para uma pausa necessária.

Além do conforto, esses pontos são vitais para a operação logística da concessionária. É a partir dessas unidades que as equipes são acionadas rapidamente para realizar inspeções de tráfego, suporte mecânico ou atendimento pré-hospitalar em caso de acidentes.

Como acionar o suporte gratuito da concessionária

Todos os serviços oferecidos pela estrutura da Via Campo são totalmente gratuitos para os usuários das rodovias. Em situações de pane mecânica, emergências ou necessidade de auxílio, o motorista deve entrar em contato pelo telefone 0800 369 0163.

O canal funciona 24 horas por dia e é a porta de entrada para solicitar guinchos, ambulâncias de resgate ou caminhões-pipa. A agilidade no atendimento é, segundo a empresa, o pilar central para reduzir os impactos de qualquer imprevisto no fluxo da via.

Distribuição estratégica das bases de apoio

Para cobrir os 432 quilômetros de concessão, as bases foram instaladas em pontos-chave, como na PR-317, em Floresta e Peabiru, e na BR-369, passando por Campo Mourão, Mamborê, Ubiratã e Corbélia. O suporte também alcança a BR-163, com bases em Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Guaíra.

Segundo o gerente de Operações e TI da Via Campo, Antonio Carlos de Azevedo e Silva, a localização desses pontos é fundamental para garantir rapidez. Ele destaca que, quando alguém enfrenta um problema, o que faz diferença é a velocidade da resposta, sendo essa a missão da equipe.

Perguntas frequentes sobre o atendimento na estrada

O atendimento da Via Campo é cobrado? Não, todos os serviços operacionais, como guincho e socorro mecânico, são gratuitos para os usuários das rodovias concedidas.

Quais serviços estão disponíveis nos SAUs? Os locais oferecem banheiros, água potável, fraldário, estacionamento e áreas de descanso, além de informações sobre as condições da via.

Como solicitar ajuda em caso de pane? Você pode acionar o socorro ligando para o número 0800 369 0163, que funciona 24 horas por dia.

Quantas bases existem no trecho? A Via Campo disponibiliza 10 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário estrategicamente distribuídas ao longo dos 432 quilômetros de rodovias.

O que a equipe faz em caso de acidente? A partir das bases, são acionados serviços de inspeção, resgate, atendimento pré-hospitalar e guinchos, garantindo assistência imediata.