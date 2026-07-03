Ministério Público do Paraná apresenta denúncia por crimes sexuais contra médico que teria abusado de adolescente de 16 anos durante exame em clínica de Pinhais

O Ministério Público do Paraná denunciou nesta quinta-feira, 2 de julho, por violação sexual mediante fraude e importunação sexual um médico de 75 anos que, nas dependências de uma clínica em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, teria praticado atos libidinosos contra uma adolescente de 16 anos. Os fatos ocorreram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando autor e vítima trabalhavam no estabelecimento.

De acordo com a denúncia apresentada pela 3ª Promotoria de Justiça da comarca, que narra dois fatos criminosos, os abusos teriam sido praticados durante um exame ginecológico realizado na vítima pelo denunciado durante o horário de expediente. O médico teria abordado a funcionária, proferindo palavras de cunho sexual e tocando-a indevidamente.

Mesmo após demitido da clínica, quando os fatos vieram à tona após a vítima relatar os abusos à autoridade policial e registrar boletim de ocorrência, o denunciado continuou frequentando as imediações do local, o que levou a adolescente a solicitar medida protetiva, que foi concedida. O processo tramita sob sigilo.

Processo 0003273-56.2026.8.16.0033

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