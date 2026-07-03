Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de moto elétrica na tarde deste do…

Uma mulher ficou ferida após sofrer uma queda de moto elétrica na tarde deste domingo (28), na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, no centro de Ubiratã.

Equipes da Defesa Civil, do SAMU e da Secretaria Municipal de Saúde foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, foi estabilizada e, em seguida, encaminhada pelo SAMU para uma unidade de saúde, onde passará por avaliação médica.

As circunstâncias que provocaram a queda e o estado de saúde da mulher não foram divulgados.

Durante o atendimento, o trânsito ficou parcialmente interditado, sendo normalizado após a remoção da vítima e a liberação da via.

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