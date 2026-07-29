Ministério Público do Paraná denuncia ex-colaborador de duas instituições de Quatro Barras por furto qualificado e lavagem de dinheiro

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, ofereceu nesta quarta-feira, 29 de julho, denúncia criminal contra um homem investigado por desvios financeiros em prejuízo de duas instituições com atuação na área ambiental que atuam no município. O denunciado responde pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva, e lavagem de capitais.

Áudio do Promotor de Justiça André Luiz Araújo

Conforme a denúncia, o investigado, que exercia funções administrativas e financeiras nas duas instituições, teria realizado, entre janeiro de 2024 e março de 2025, diversas transferências eletrônicas não autorizadas das contas das entidades para contas de sua titularidade e de terceiros.

Apostas on-line – As investigações apontam que, na tentativa de ocultar a origem ilícita dos recursos, o denunciado teria promovido sucessivas movimentações financeiras entre diferentes contas e direcionado parte dos valores para plataformas de apostas on-line, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.

O prejuízo inicialmente apurado é de R$ 230 mil, mas poderá superar R$ 500 mil após a conclusão das perícias contábeis complementares requeridas pelo Ministério Público.

Investigação – A denúncia foi apresentada após investigação conduzida com apoio de medidas judiciais de afastamento dos sigilos bancário e fiscal do investigado, que possibilitaram a análise de centenas de movimentações financeiras e o aprofundamento da apuração dos fatos.

Na ação penal, o Ministério Público também requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, a manutenção das medidas cautelares já impostas ao denunciado e a ampliação da proibição de contato para alcançar também a segunda instituição lesada, além da realização de perícias complementares.

O investigado chegou a ser preso preventivamente durante as investigações e atualmente responde ao processo em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares.

O processo tramita sob segredo de justiça, em razão da existência de informações protegidas por sigilos bancário e fiscal.

Processo 0000728-95.2025.8.16.0211

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