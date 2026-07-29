Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Lula é multado pelo TRE-SP por propaganda eleitoral antecipada

Lula é multado pelo TRE-SP por propaganda eleitoral antecipada

  • Read Time0 mins

Share your love

Lula é multado pelo TRE-SP por propaganda eleitoral antecipada
1 de 1 Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Lula e Marina Silva durante convenção para lançar candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo — Foto: Marcello Carvalho/g1

“A expressão ‘dar voto para as duas’, dirigida ao público presente e associada nominalmente às beneficiárias da manifestação, revela conteúdo objetivo e eleitoral. A circunstância de a fala ter sido acompanhada da expressão ‘um dia’ não afasta sua natureza, pois não descaracteriza o comando dirigido ao eleitorado nem retira o sentido de estímulo ao voto”, registrou o juiz na decisão.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados